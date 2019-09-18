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Политика

Порошенко после ареста решился на дерзкую выходку

Уголовное дело против Петра Порошенко. Фото: www.globallookpress.com
Над бывшим президентом Украины Петром Порошенко сгущаются тучи. Накануне суд в Киеве арестовал один из главных активов его бизнес-империи. Видимо, предчувствуя неладное, политик не явился на допрос по делу о злоупотреблении служебным положением. 
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Бывший украинский лидер фигурирует в 13 уголовных делах, в четырех из них он пока является свидетелем. На очередной допрос в Государственное бюро расследований Петра Порошенко вызвали по делу о злоупотреблении служебными полномочиями. Повестку политик в очередной раз проигнорировал.

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Петр Алексеевич Порошенко

Петр Алексеевич Порошенко бывший президент Украины

Неявку Порошенко его представители объяснили занятостью в Верховной раде, а также несвоевременным вручением повестки. В Бюро расследований утверждали, что повестки были вручены политику в установленные законом сроки. Как отметила пресс-секретарь ГБР Анжелика Иванова, повестка будет направлена бывшему президенту повторно.

Говоря о сути расследования, она рассказала, что речь идет о 2016 годе, когда ряд судей с окончанием полномочий не были переназначены президентом на свои посты. Следователи намерены допросить более тысячи представителей судейского корпуса.

Неявке Порошенко на допрос предшествовал арест одного из его главных активов – судостроительного завода "Кузня на Рыбальском". Такое решение принял Печерский суд Киева по запросу бывшего сотрудника администрации Виктора Януковича Андрея Портнова.

Решение об аресте имущества принято в рамках уголовного дела о легализации и отмывании преступных доходов. Порошенко подозревают в неуплате в казну существенной суммы налогов. 

Автор: 18 сентября 2019, 11:48
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