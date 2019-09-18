Порошенко после ареста решился на дерзкую выходку

Бывший украинский лидер фигурирует в 13 уголовных делах, в
четырех из них он пока является свидетелем. На очередной допрос в
Государственное бюро расследований Петра Порошенко вызвали по делу о
злоупотреблении служебными полномочиями. Повестку политик в очередной раз
проигнорировал.
Неявку Порошенко его представители объяснили занятостью в Верховной раде, а также несвоевременным вручением повестки. В Бюро расследований утверждали, что повестки были вручены политику в установленные законом сроки. Как отметила пресс-секретарь ГБР Анжелика Иванова, повестка будет направлена бывшему президенту повторно.
Говоря о сути расследования, она рассказала, что речь идет о 2016 годе, когда ряд судей с окончанием полномочий не были переназначены президентом на свои посты. Следователи намерены допросить более тысячи представителей судейского корпуса.
Неявке Порошенко на допрос предшествовал арест одного из его главных активов – судостроительного завода "Кузня на Рыбальском". Такое решение принял Печерский суд Киева по запросу бывшего сотрудника администрации Виктора Януковича Андрея Портнова.
«Счастье это видеть злодея на нарах, а не на Мальдивах» сказал Зеленский. Какое-то счастье в стиле Лаврентия Павловича. Очевидно, что вор должен сидеть, но это про справедливость. Счастье , все-таки, о другом. Ну, а расправиться с Порошенко Зеленский сможет, если Запад позволит. pic.twitter.com/Txh9kdJSAJ— Vladimir Soloviev (@VRSoloviev) September 13, 2019
Решение об аресте имущества принято в рамках уголовного дела о легализации и отмывании преступных доходов. Порошенко подозревают в неуплате в казну существенной суммы налогов.
Популярные темы форума
Я была влюблена в Лазарева. А у вас были кумиры?
Не люблю своего ребенка
Какие города России и мира вы считаете самыми лучшими?
Как вы думаете, все эти астрологи, астроведы, потомственные колдуны и экстрасенсы просто мошенники, или это реально?
Не хочу делать минет
Свадебный катафалк Собчак и голубого режиссёра.
Бабули распилили детские качели в Ленобласти.Как вы считаете,их накажут?
Чьи посты на форуме вам более интересны?
Русские женщины красивы, да. Но почему русские мужчины страшные?
Какую актрису вы считали образцом женской красоты и целомудрия?