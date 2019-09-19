"Перепуганный вид": раскрыто состояние Порошенко после ареста

Против Порошенко возбуждено 13 уголовных дел, по четырем он
пока проходит в качестве свидетеля. Многие из разбирательств инициировал бывший
сотрудник администрации Виктора Януковича, адвокат Андрей Портнов. Он подвел
промежуточные итоги кампании против экс-президента.
Порошенко вызывают на допросы, он подвергается обыскам и выемкам, констатировал юрист. Он напомнил, что суд арестовал часть имущества бывшего президента. "Среди упущений – всё еще наглая воровская морда, недостаточно перепуганный вид, пафос и несвоевременная явка на допросы", - написал Портнов на своей странице в "Фейсбук".
Давление на Порошенко нарастает, но останавливаться на достигнутом адвокат не намерен. То, что экс-президент пока не за решеткой Портнов, по его признанию, относит к "недостаткам своей работы". "Обязуюсь исправиться и значительно усилить амплитуду", – заключил он.
Порошенко уже несколько раз был на допросе, однако большинство вызовов в Государственное бюро расследований политик проигнорировал. Недавно начались аресты его имущества. Так, Печерский суд Киева наложил арест на судостроительный завод "Кузня на Рыбальском".
Решение суд принял в рамках уголовного дела об отмывании преступных доходов. Порошенко виновным себя не признает. Не исключено, что вскоре против бывшего президента возбудят новые уголовные дела.
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