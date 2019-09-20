Влиятельный чиновник назвал условие возврата Крыма Украине

Возврат Крыма Украине возможен после распада
России. Об этом Тука заявил в эфире киевской радиостанции "Голос
столицы".
Он отметил, что в 90-е Россия стояла на краю гибели и "трещала по швам", однако единство государства удалось сохранить благодаря США. Тука выразил уверенность, что процесс может возобновиться в любой момент.
"Настанет время, когда Россия прекратит существование, и это будет благоприятный момент для возвращения контроля над Крымом", - заявил Тука. Сейчас, добавил чиновник, Киев не может сделать ничего, кроме введения дополнительных санкций против Москвы.
Что бы ни говорили отдельные чиновники, президент Украины Владимир Зеленский, кажется, смирился с потерей полуострова. Лидер Незалежной не собирается враждовать с Россией за Крым, утверждает влиятельный китайский портал Sohu.com.
Журналисты напомнили, что на полуострове продолжают жить тысячи граждан Украины, и чтобы защитить их права, Киев намерен расширять контакты с Москвой. "В некотором смысле это означает, что, возможно, Украина отказалась от притязаний на полуостров", – отметил портал.
Однако дружелюбных высказываний в адрес Москвы от Зеленского не слышно. Пока новый президент повторяет риторику своего предшественника Петра Порошенко.
Показательно заявление Зеленского во время недавних переговоров с президентом Словакии. Возвращение "оккупированных территорий" глава украинского государства назвал основной задачей и выразил надежду, что Запад продолжит санкционное давление на Россию.
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