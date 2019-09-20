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Политика

Влиятельный чиновник назвал условие возврата Крыма Украине

Названо условие возврата Крыма Украине. Фото: www.globallookpress.com
Пока Киев не может сделать ничего для возвращения Крыма, признали в украинской столице. Однако благоприятный момент обязательно наступит, уверен замминистра по вопросам временно оккупированных территорий Георгий Тука. 

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Возврат Крыма Украине возможен после распада России. Об этом Тука заявил в эфире киевской радиостанции "Голос столицы".

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Владимир Александрович Зеленский

Владимир Александрович Зеленский Актер, политик

Он отметил, что в 90-е Россия стояла на краю гибели и "трещала по швам", однако единство государства удалось сохранить благодаря США. Тука выразил уверенность, что процесс может возобновиться в любой момент.

"Настанет время, когда Россия прекратит существование, и это будет благоприятный момент для возвращения контроля над Крымом", - заявил Тука. Сейчас, добавил чиновник, Киев не может сделать ничего, кроме введения дополнительных санкций против Москвы.

Георгий Тука рассказал об условии возврата Крыма Украине. Кадр youtube.com

Что бы ни говорили отдельные чиновники, президент Украины Владимир Зеленский, кажется, смирился с потерей полуострова. Лидер Незалежной не собирается враждовать с Россией за Крым, утверждает влиятельный китайский портал Sohu.com.

Журналисты напомнили, что на полуострове продолжают жить тысячи граждан Украины, и чтобы защитить их права, Киев намерен расширять контакты с Москвой. "В некотором смысле это означает, что, возможно, Украина отказалась от притязаний на полуостров", – отметил портал.

Однако дружелюбных высказываний в адрес Москвы от Зеленского не слышно. Пока новый президент повторяет риторику своего предшественника Петра Порошенко.

Показательно заявление Зеленского во время недавних переговоров с президентом Словакии. Возвращение "оккупированных территорий" глава украинского государства назвал основной задачей и выразил надежду, что Запад продолжит санкционное давление на Россию.

Автор: 20 сентября 2019, 11:56

комментарии

Ответить:

ИЛИ ВОЙДИТЕ ЧЕРЕЗ СОЦСЕТЬ

Гость
Ответить
Свино🐷укроп🇺🇦🔱 думкой кастрюлеголовой богатеет... 😁🤣🤣😂
Гость
Ответить
Не подавитесь, господин Тука.
1

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