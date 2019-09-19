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Политика

Люди молятся за Лукашенко после сообщения о смерти

Реакция людей на сообщение о смерти Александра Лукашенко. Фото: www.globallookpress.com
Заявление о возможных проблемах у президента Белоруссии Александра Лукашенко, озвученное в прямом эфире одного из украинских телеканалов, взбудоражили народ. Люди обращаются к небесным силам и просят крепкого здоровья для Батьки.   
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О серьезной угрозе для жизни Александра Лукашенко сообщил лидер белорусского оппозиционного движения "За свободу" Юрий Губаревич. Он не исключил, что Батька вслед за Виктором Януковичем убежит в Ростов-на-Дону. В таком случае он проживет недолго, уверен политик.  

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В Сети бурно отреагировали на заявление Губаревича. "Дай Бог Батьке здоровья. Ему еще нужно создать Белорусский федеральный округ, так что не время помирать", – прокомментировал сообщение на своей странице в Twitter блогер с ником Кремлевский Связной. Он добавил, что поставит Лукашенко свечку перед образами.  

Высказались и читатели "Дни.ру". "Пусть Батька живет долго, пусть Беларусь синеокая будет самостийной, флаг ей в руки, но и пусть себя кормит сама, а не сидит у России в кармане", – написал один из них.  

Многие не упустили возможности покритиковать политику Лукашенко. Они предположили, что ситуация с экономикой в Белоруссии тяжелая, раз Батька на каждой встрече с российским руководством просит помощи.  

Впрочем, заявление Губаревича о Лукашенко ужаснуло не всех. "Зачем писать такие заголовки? Белорусы чуть не умерли от радости", – написал пользователь с ником Белорус. 

Ранее СМИ обнародовали детали плана по интеграции двух стран. Предполагается, что в следующие три года Россия и Белоруссия создадут единое налоговое законодательство и таможню, будут проводить общую социальную политику. Александр Лукашенко и Владимир Путин должны подписать документ в декабре. 

Автор: 19 сентября 2019, 06:35
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ИЛИ ВОЙДИТЕ ЧЕРЕЗ СОЦСЕТЬ

СКОРБЯЩИЙ О БЫЛОМ !!!Гость
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ЦАРЬ ХОТЬ НА МЕСЯЦ, НО ПРИДЕТ... Иеромонах Анатолий (Киевский) о последних временах (10 ЦАРЕЙ НА ЧАС)
"Все будут ждать, что печать еще (когда-то) будет,
а многие уже десятилетиями ее будут носить…"

По книге: «Милостивые да помилованы будут».
Иеромонах Анатолий 1957 – (03.09/16.10) 2002. Киев, 2007г.

«Люди — просты и глупы. Поверят. Поможет телевизор. Это — икона антихриста. Кто только увидит его лицо и услышит его речи, сразу прельстится. Никто не устоит. Действительно, внешне будет благолепный и благочестивый. Много будет обещать. Перед этим будет война. Третья мировая — не для Покаяния, а для истребления. Война разрушит все границы. Они сметутся для того, чтобы антихрист спокойно прошел…

Чтобы завоевать Россию, нужно выбить Веру у людей. Без Веры народ – труп. Гниет и разлагается. Пошла в ход массовая информация: газеты, журналы. Заполонили Россию иностранными штучками: от белья и булавок до гувернанток. И их демократический дух в прессе. Было направлено все против Царя. Потому что Он – Удерживающий. Наполеон говорил: «Где 5 армий ничего не сделают, пусти 2 газеты и они сделают все, что нужно». Средства массовой информации – на службе у врага».

…Икона Царственных мучеников должна быть в каждом доме, как Господа, Божией Матери, святителя Николая. Царь Николай — Николай Угодник наш новый. Это последний царь, у него наибольший венец. Россия — дом Романовых. А тот, что будет Царь — тот от Господа».
Иеромонах Анатолий (Киевский)

Антихрист – Апокалипсис – Война между Украиной и Россией. Третья мировая война. Война и молитва. Информационная война, реклама – Голод – ИНН, карточки, печать – Последние времена – Предсказания об Украине, Киеве – Проповедь всемирного покаяния – Пророчества о будущем, о Царе – Царь Николай Второй
Иеромонах Анатолий (Киевский) (1957–2002):

АНТИХРИСТ

«У антихриста престол будет из людей.

Лжепророк — зверь, выходящий из тверди, — это не будет секта, а твердое уверенное христианство (на тверди христианства). Учение антихристово будет основано на Евангелии. Все будет выглядеть законно и канонично.

Будет 8-ой Вселенский собор (конгломерат). Святой собор. Уже попытки были. Не собор святых, а святой собор. Беззаконный.

Лжепророк изучит все религии и даст каждому то, что ему надо. Из конгломерата иудейства, мусульманства и христианства образуется единая религия. А потом христианство отбросится и останутся иудейство и мусульманство — монолит.

Придет антихрист в ризах Христа, полностью Ему подобен, и будет скрыт. Будет скрываться три года и только в последний год явится, иудеи вынудят. «Он захочет пройти через главные — Золотые ворота».
«Враг Господа искушал в пустыне и отыде до времени лишь, а что про нас, грешных, говорить».
«Сейчас малые искушения — и падаем. А что будет при антихристе? Тогда все лестию возьмется».

Илия и Енох будут очень обличать людей, и все испытают большое облегчение, когда их убьют.

Батюшка рассказывал о последних временах: «Антихристу будут подчинены все области, нигде не скроешься. Только смирение и простота смогут избежать сети, а они будут только у того, кто молится, поэтому, если человеку будет дарована непрестанная молитва, он все увидит другими глазами, у него откроется зрение на происходящее вокруг.

Мнози антихристы внидоша в мир, но тот, последний, будет человек греха, сын погибели. Выйдет вся бездна и воплотится в нем. Сам сатана полюбовно отдаст ему власть. <цензура> кто не признает над собою власть сатаны, над тем он не имеет власти, может лишь прикусывать, соблазнять, вредить, предлагать, как коробейник.

Он будет сокрыт в себе, и никто не увидит его глубокого коварства и лицемерия. Он покажет смирение на протяжении годов, благочестие, откажется от премий. Даст мир, урегулирует войну. И люди поклонятся ему как Богу.

Лжепророк уже сидит, и антихрист уже в мире. Но это разные. Их разделяет большое время. Лжепророк все в мире приготовит к воцарению антихриста, уготовит ему престол. Но его никто не узнает в мире, церковники его не узнают.

Нам Евангелие не открыто, потому что мы не живем по нему. Мы все будем знать, но не вразумимся. А те, кто будут жить по Евангелию, узнают его, но их будут распинать.

Из этого (Батюшка показал вокруг) не может быть возрождения. Господь всех соберет, как на Успение Божией Матери, в пустыне. И из пустыни будет возрождение и Царь.

Где старчество? Разве может быть возрождение без старчества? А что с ним сейчас сделали? Это же совокупность даров Святаго Духа – дар совета, крепости и света, разума, рассуждения…

У нас есть Святой Дух в Тайнах, но должна быть совокупность всех даров Святаго Духа, полнота. На последние времена не будет уже такого дара исцелений, важнее – рассуждение».

«Сейчас евро вводят, чтобы как-то уравнять границы. И так все будет идти к тому, что мир достигнет такого развития и благоденствия, что когда тот придет, скажет: осталось сделать нам только царство, и тогда у нас будет вообще благодать, еще лучше…

Святые Отцы удивлялись, как это он за 3,5 года все успеет, или за один последний год? А оно, оказывается, все будет десятилетиями готовиться, антихрист придет на все готовое, только останется кнопку нажать…

Все будут ждать, что печать еще (когда-то) будет, а многие уже десятилетиями ее будут носить…
И лжепророк будет задолго, загодя…

Ангелы на Суде будут, как бы отстаивать души у демонов, оправдывать их за эту печать: почему вы начали прельщать и обманывать людей раньше времени, когда еще не воцарился антихрист? И так будут отбирать у них души с мытарств… А когда уже воссядет, тогда все...
Сейчас доллар, потом евро, потом он скажет: у меня будет свой доллар, все будут ждать карточку, что это печать, а система уже давно будет работать. Когда антихрист придет, она будет в разгаре…

Иерусалим — это уже не тот Иерусалим, его уже нет, он ушел и его не будет. Говорят «остаток из еврейского народа» — нет уже евреев, не будет с них ничего. Будет «остаток» — девственники, которые не осквернили себя с женами, сохранили чистоту души и тела, те, что сохранили белые ризы…

А евреи… Они же растерзали Мессию… Богом проклятый народ. Господь, когда возносился, смотрел в сторону язычников, туда, где Его должны были принять…

Антихрист еще только родился, а ему уже готовят царство. Здесь родился, туда его забрали на воспитание. Все это готовится неприметно, невидимо.

Как Христос родился в мир и кто принял Его как Мессию? Только пастухи и волхвы. А весь мир устремился уничтожить Его.
А этот придет на все готовое, только скажет: смотрите, это государство — туда, это — сюда, и все, уже у нас царство. Только там, на севере, есть одно государство с крестами, оно мешает, надо его убрать, — и будет у нас всемирное царство.

И поползут на Россию со всех сторон…

Какой он будет коварный! Будет в монашеском ходить, паломничать, ездить из города в город. С Царем встретится…
Не спасется никакая плоть, потому что он будет знать каждую душу. Обойдет все села, города в России, будет знать, чем живет каждая душа…

А когда там начнут что-то говорить, он скажет: я ж вам войну уладил, и люди разведут руками…

Дьявол скажет ему: не бери наград, не вылезай. То, что они за 15 лет сделали, — мы за год больше сделаем. Все равно это его система.
Пока у нас сейчас власть… Какая это власть? Ее фактически нет, все куплено и продано. Анархия — это строй, который принесет антихриста. Хотя все будет казаться под властью…»

«Нужно ко всему привыкать. Музыка сейчас такая… Когда придет антихрист, при нем будет такое знамение — подземный гул. Люди испугаются и попадают. Это будет как бы первое поклонение… Ко всему понемножку привыкайте…».

«Не бойтесь и не пецитесь… Если вам дано дожить до антихриста — доживете…»

«У антихриста будет большой силы генерал — завоеватель. Без объявлений войны он покорит большую территорию. Есть в Апокалипсисе: «И видех инаго зверя восходящаго от земли, и имеяше рога два, подобна Агнчим, и глаголаше яко змий». Есть в горах дикие козлы. У них длинная шерсть и винтообразные рога. Спиральные, закрученные. Их тоже два у них. Но они отличаются от Агнчих, потому что очень крепкие. Они все пробивают, а сами остаются невредимы. Как железо.

Оно раздробляет все – и медь, и серебро, и золото, а само – крепкое. С теми козлами трудно справиться. А Агнец – кроткий. Сам «на заколение ведется». А еще у него будет лживый пророк. Так словно иллюзионист. Будет творить ложные знамения и чудеса. Как в Евангелии написано. Скажет горе: «Подвинься с места сего и ввергнись в море», — и так будет. Гора: чап-чап — и стала посреди моря. Все будут это видеть. Весь мир одновременно. Удивятся и признают. Потому что кто до этого такое творил? Никто. И в Евангелии же об этом говорится.

А те, кто будут находиться под воздействием сердечной Молитвы, будут видеть, что это — иллюзия. Гора где стояла, там и стоит. Ничего не изменилось. Воздействие лжепророка на психику. Массовый гипноз. Обольщение дьявольское. Увидят это скаредные грешники. Они покроются Смирением, посыплют голову пеплом и будут вопиять ко Господу. Пойдут по пути делания, растворенного Смирением. Скаредные — это самые ничтожные, со страшными грехами. Действительно будут видеть свои грехи и будут пребывать в Покаянии. Смешают себя с землею. Это — убийцы, рэкет, бандиты, блудницы. Работники 11 часа. Ради них Господь сократит дни скорби.

42 месяца — 3,5 года. За то, что Иисуса Христа не послушали. Неимоверные скорби. Такие, как Господь на Кресте терпел. И неимоверное Смирение. Ничем больше не спасутся. Только этим. Мы не видим своих грехов и просим: «Господи, подожди». А они будут видеть действительно свои грехи и будут вопиять: «Ей, гряди, Господи Иисусе». Это что нужно вытерпеть, чтобы так просить? Зная при этом, что сам подвластен Суду Божьему. Самые гнусные, мерзкие, последние.

Антихрист — воплощение сатаны. Подготавливается его приход в мир. Генерал-завоеватель покорит мечом, а лжепророк — огнем. Потому что изведет огонь с неба. Как у Господа просили знамений. А лжепророк даст ложные знамения и чудеса. Но не будут видеть, что они — ложные. Евангелие будет перекручено. А он на Священное Писание будет опираться во всем.

Люди — просты и глупы. Поверят. Поможет телевизор. Это — икона антихриста. Кто только увидит его лицо и услышит его речи, сразу прельстится. Никто не устоит. Действительно, внешне будет благолепный и благочестивый. Много будет обещать.

Перед этим будет война. Третья мировая — не для Покаяния, а для истребления. Война разрушит все границы. Они сметутся для того, чтобы антихрист спокойно прошел. «И шестый Ангел излия фиал свой на реку велику Евфрат: и изсяче вода ея, да уготовится путь царем сущим от восток солнечных». Останется десять царей (10 рогов).

Между собой договорятся. Заключат мирный договор, а во главе станет антихрист. Цари свою власть ему отдадут. Государства объединятся, будут общие деньги. Только антихрист захочет печать. Одну — единую для всех. Свою печать «666» — это новая экономическая система. Без нее нельзя будет ни продать ничего, ни купить. Три этапа: — код, карточка и печать 666…
(Продолжение следует)
<цензура>
СКОРБЯЩИЙ О БЫЛОМ !!!Гость
Ответить
Лукашенку будут все ненавидеть длинносова, сидящего на двух стульях..
(Немчин)

Пророчество Василия Немчина о будущем России (разбор пророчества)
<цензура>=TDOGE06z6FE

10 царей на 1 час
1 Ленин
2 Сталин
3 Маленков
4 Хрущев
5 Брежнев
6 Андропов
7 Черненко
8 Горбачев
9 Ельцин
10 Путин

Карлик - сменит дважды лицо на Медведева.
Карлик будет убит, уйдет в пучину.. в 2021 его поразит Копьем Якутский Шаман Воин Габышев
5 бояр будут казнены Чубайс, Медведев и другие мерзавцы.
Придет Златовласая Жена к власти, потом всадник на Белом Коне на 2 года
Столицей Руси станет г.Владимир куда придет Царь.
ОБЪЕДИНЕНИЕ СЛАВЯТ 3 СТРАН.

Правители СССР
<цензура>
СКОРБЯЩИЙ О БЫЛОМ !!!Гость
Ответить
Если в Москве (Новом Содоме) не найдется 10 праведников Господь обещает поконьчить с москвичами

Воздаяние. Божий Суд. Воскресение. (Свт. Николай Сербский)
Ольга Довжанская
<цензура>=0z4L0VCcNZQ

Как погибнет Москва Содомская

МОСКВА ПРОВАЛИТСЯ ПОД ЗЕМЛЮ. Пророчества и факты - Часть 2
Последнее Время
<цензура>=vN-3VATPbRg

Отрок Вячеслав о Русском Царе с 2024 года.
И как только Господь ступит на Красную площадь – по словам отрока – макушка Кремля со звездой окончательно провалится. А последний Правитель с остатком верующих встретит Господа и – как я поняла отрока – перейдёт с ними в Новый век. И поэтому – Славочка сказал – надежда у последних христиан есть! Отрок Вячеслав о войне Русского царя и Антихриста. Славочка сказал, что перед приходом Господа, на Земле будет война, в которую сначала втянут все государства, а потом и Россию. Слава назвал эту войну «Последней» и эта война будет Мировая. По словам отрока – она произойдет во время правления Мирового ... Скрыть
<цензура>
Гость
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да уж , народ действительно обрадовался, как мне, такая независимость не надо, создана масса ненужных структур, которые продолжают раздуваться, хорошо живёт в этой нищей республике малое количество людей, это сама СЕМЬЯ, прикорытные и небольшая прослойка населения которая приспособится всегда и везде, а обычные, честные люди в основном живут плохо.
Гость
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Как он достал всех белорусов
Гость
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Как он достал всех белорусов
Гость
Ответить
Как он достал всех белорусов
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