Убийство Лукашенко: срочное заявление о ситуации в Минске

В Белоруссии полно людей, которые смогут проводить
зависимую от России политику, считает бывший кандидат в президенты республики
Ярослав Романчук. В интервью украинскому изданию "Апостроф" он
ответил на вопрос, способна ли Москва отстранить от власти Александра Лукашенко.
Романчук уверен: в Минске полно "кремлевских эмиссаров". "Найти людей, которые бы не сопротивлялись и принимали подачки от России, Кремлю не составит никакого труда", – сказал политик, добавив, что сделать это будет гораздо проще, чем на Украине.
Также он прокомментировал возможность физического устранения Лукашенко. "Тоже может быть", – полагает бывший кандидат в президенты Белоруссии.
Тем не менее такой исход он считает маловероятным. Если бы таким образом можно было решить вопросы, это бы уже произошло, уверен Романчук. "Скорее всего, Кремль будет проводить переговоры и использовать методы убеждения", – заключил политик.
На днях в прессе появились подробности программы интеграции России и Белоруссии. По данным "Коммерсанта", к 2022 году могут перейти на единую налоговую и социальную политику, создать общую таможню. Документ Владимир Путин и Александр Лукашенко должны подписать в декабре.
Эксперты такую новость восприняли неоднозначно. Ряд белорусских политологов заявили об угрозе суверенитету страны. Интеграция фактически означает введение в стране российского законодательства, считает глава Центра европейской трансформации Андрей Егоров.
На его взгляд, Москва загнала Лукашенко в угол – президент Белоруссии не может сопротивляться давлению. По словам Егорова, общественность должна выразить протест планам интеграции.
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