Арестован: Порошенко нанесли сокрушительный удар

Сообщается, что арестован один из главных активов Порошенко. Речь идет о судостроительном заводе "Кузня на Рыбальском". Соответствующее решение принял Печерский суд украинской столицы.
Об аресте сообщил бывший сотрудник администрации Виктора Януковича, юрист Андрей Портнов. "Печерский суд наложил арест на все недвижимое имущество и корпоративные права одного из главных активов Порошенко – завода Кузня на Рыбальском", – написал он на своей странице в "Фейсбук".
Портнов подчеркнул, что суд принял решение в рамках уголовного разбирательства, начатого по его заявлению. Бывший соратник Януковича уверен, что Порошенко в свое время легализовал и отмыл преступные доходы и не заплатил в казну существенную сумму налогов.
"Продолжаем комплекс учебно-воспитательных и уголовно-конфискационных мероприятий. Ничего личного, просто вор должен сидеть в тюрьме", – заключил юрист.
Ранее бывший руководитель Генштаба Вооруженных сил Украины Юрий Ильин рассказал, что Порошенко в бытность министром экономического развития и торговли заставлял правительство строить корабли на своем заводе. Там построили корвет "Петр Великий", затем несколько бронированных катеров.
Бывший президент близок к тюрьме, как никогда. По всей видимости, он надеялся отсидеться и переждать бурю в Верховной раде, пользуясь депутатским иммунитетом.
Однако на днях Верховная рада отменила парламентскую неприкосновенность. Соответствующий закон вступит в силу с 1 января следующего года. Сейчас Порошенко изредка ходит на допросы, гораздо чаще игнорируя вызовы. Но в новом году бывшего президента могут доставить к следователям под конвоем.
Популярные темы форума
Я была влюблена в Лазарева. А у вас были кумиры?
Не люблю своего ребенка
Как вы думаете, все эти астрологи, астроведы, потомственные колдуны и экстрасенсы просто мошенники, или это реально?
Какие города России и мира вы считаете самыми лучшими?
Свадебный катафалк Собчак и голубого режиссёра.
Не хочу делать минет
Бабули распилили детские качели в Ленобласти.Как вы считаете,их накажут?
Чьи посты на форуме вам более интересны?
Русские женщины красивы, да. Но почему русские мужчины страшные?
Происхождение