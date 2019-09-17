Порошенко предъявлено страшное обвинение

Пока дело против Петра Порошенко обрастает новыми подробностями, все громче звучат голоса пострадавших от действий бывшего президента Украины. Журналисты признались, что их братия подвергалась систематическим запугиваниям со стороны власти.

Страшное обвинение в адрес Петра Порошенко озвучил журналист Дмитрий Василец. Он провел 820 дней в тюрьме по делу, в котором суд не нашел состава преступления. Ему приписали создание канала "Новороссия ТВ", освещавшего события на Украине, а также в Донецкой и Луганской народных республиках.

Журналиста пытались выставить виновным в терроризме. "Меня СБУ так и называла – информационный террорист. Правда, нигде в Уголовном кодексе нет этого определения", – цитирует Васильца РИА ФАН. В итоге суд был вынужден признать, что в действиях сотрудника СМИ нет состава преступления.

Теперь он готов обвинить в терроризме самого Порошенко. По-другому назвать целенаправленную политику по запугиванию несогласных в стране довольно сложно.

«Счастье это видеть злодея на нарах, а не на Мальдивах» сказал Зеленский. Какое-то счастье в стиле Лаврентия Павловича. Очевидно, что вор должен сидеть, но это про справедливость. Счастье , все-таки, о другом. Ну, а расправиться с Порошенко Зеленский сможет, если Запад позволит. pic.twitter.com/Txh9kdJSAJ — Vladimir Soloviev (@VRSoloviev) September 13, 2019

"Почему журналистов арестовывали при режиме Порошенко и бросали в тюрьму? Чтобы потом, когда вызывали других журналистов, им говорили: "Смотрите, если вы будете говорить не так, как надо, писать не так, как надо, с вами будет то же самое, что и с журналистами Коцабой, Буровицким, Вышинским и так далее", – пояснил Василец.

Он рассказал, что его коллег задержали в нарушение всех правил. Это обстоятельство никто из силовиков даже не пытался скрыть. "Создавалась такая атмосфера террора", – подчеркнул журналист. По словам Васильца, под давлением обстоятельств многие изменили риторику, в частности не говорили ничего плохого о Порошенко.

Отметим, возбуждение дела против Петра Порошенко стало возможным только после того, как он с треском проиграл выборы президента Украины. Политика обвинили в превышении полномочий, финансовых преступлениях и попытке захвата власти. Сторонники экс-лидера считают этот процесс местью конкурентов, а те видят в происходящем попытку добиться справедливости.