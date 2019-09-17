Порошенко предъявлено страшное обвинение

Страшное обвинение в адрес Петра Порошенко озвучил журналист Дмитрий Василец. Он провел 820 дней в тюрьме по делу, в котором суд не нашел состава преступления. Ему приписали создание канала "Новороссия ТВ", освещавшего события на Украине, а также в Донецкой и Луганской народных республиках.
Журналиста пытались выставить виновным в терроризме. "Меня СБУ так и называла – информационный террорист. Правда, нигде в Уголовном кодексе нет этого определения", – цитирует Васильца РИА ФАН. В итоге суд был вынужден признать, что в действиях сотрудника СМИ нет состава преступления.
Теперь он готов обвинить в терроризме самого Порошенко. По-другому назвать целенаправленную политику по запугиванию несогласных в стране довольно сложно.
«Счастье это видеть злодея на нарах, а не на Мальдивах» сказал Зеленский. Какое-то счастье в стиле Лаврентия Павловича. Очевидно, что вор должен сидеть, но это про справедливость. Счастье , все-таки, о другом. Ну, а расправиться с Порошенко Зеленский сможет, если Запад позволит. pic.twitter.com/Txh9kdJSAJ— Vladimir Soloviev (@VRSoloviev) September 13, 2019
"Почему журналистов арестовывали при режиме Порошенко и бросали в тюрьму? Чтобы потом, когда вызывали других журналистов, им говорили: "Смотрите, если вы будете говорить не так, как надо, писать не так, как надо, с вами будет то же самое, что и с журналистами Коцабой, Буровицким, Вышинским и так далее", – пояснил Василец.
Он рассказал, что его коллег задержали в нарушение всех правил. Это обстоятельство никто из силовиков даже не пытался скрыть. "Создавалась такая атмосфера террора", – подчеркнул журналист. По словам Васильца, под давлением обстоятельств многие изменили риторику, в частности не говорили ничего плохого о Порошенко.
Отметим, возбуждение дела против Петра Порошенко стало возможным только после того, как он с треском проиграл выборы президента Украины. Политика обвинили в превышении полномочий, финансовых преступлениях и попытке захвата власти. Сторонники экс-лидера считают этот процесс местью конкурентов, а те видят в происходящем попытку добиться справедливости.
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