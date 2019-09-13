Скандалисту Лукашенко припомнили чудовищный провал

В пятницу, 13 сентября, в США прошло традиционное вручение
Шнобелевской премии – награды за самые сомнительные научные достижения. По
этому поводу телеграм-канал "Расстрига" решил вспомнить, кто из
деятелей стран бывшего СССР получал "Шнобелевку".
Оказалось, что в 2013 году лауреатом скандальной премии стал Александр Лукашенко. Получил он ее за очень странный и необычный запрет: в 2011 году власти республики ввели табу на публичные хлопки в ладоши.
Тогда по всей стране прокатились массовые антиправительственные выступления. Их участники протестовали против экономической политики Лукашенко и роста цен на продукты и товары первой необходимости на 30-50%. Акции протеста проходили по всей стране, в том числе в Минске.
Протестующие избрали оригинальную тактику. Они не вступали в столкновения с полицией, не выкрикивали громкие антиправительственные лозунги. Люди молча собирались на улицах и площадях и аплодировали. Подобная активность сильно нервировала Лукашенко и его окружение.
Власти республики не нашли ничего лучше, чем запретить публичные аплодисменты через суд. Тех, кто продолжал хлопать в ладоши в общественных местах, задерживала милиция. Доходило до абсурда: однажды суд в Минске приговорил к штрафу однорукого человека.
Сейчас на улицах и площадях белорусских городов аплодисментов не слышно. Но расслабляться Лукашенко не стоит. В этом году в стране пройдут парламентские выборы, в следующем – президентские. Не исключено, что они будут сопровождаться новыми акциями протеста.
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