Скандалисту Лукашенко припомнили чудовищный провал

Президент Белоруссии Александр Лукашенко у власти уже 25 лет. За эти годы лидер братской республики не раз делал громкие и скандальные заявления, а также попадал в неловкие ситуации. Журналисты припомнили Батьке события 2011 года, когда по всей стране шли массовые акции протеста.

прочитано 221 раз В пятницу, 13 сентября, в США прошло традиционное вручение Шнобелевской премии – награды за самые сомнительные научные достижения. По этому поводу телеграм-канал "Расстрига" решил вспомнить, кто из деятелей стран бывшего СССР получал "Шнобелевку".

ПО ТЕМЕ Невежда Лукашенко опозорился перед всем миром Отставка Лукашенко: белорусский лидер заявил об уходе Александр Григорьевич Лукашенко президент Белоруссии Оказалось, что в 2013 году лауреатом скандальной премии стал Александр Лукашенко. Получил он ее за очень странный и необычный запрет: в 2011 году власти республики ввели табу на публичные хлопки в ладоши. Тогда по всей стране прокатились массовые антиправительственные выступления. Их участники протестовали против экономической политики Лукашенко и роста цен на продукты и товары первой необходимости на 30-50%. Акции протеста проходили по всей стране, в том числе в Минске. Протестующие избрали оригинальную тактику. Они не вступали в столкновения с полицией, не выкрикивали громкие антиправительственные лозунги. Люди молча собирались на улицах и площадях и аплодировали. Подобная активность сильно нервировала Лукашенко и его окружение. Власти республики не нашли ничего лучше, чем запретить публичные аплодисменты через суд. Тех, кто продолжал хлопать в ладоши в общественных местах, задерживала милиция. Доходило до абсурда: однажды суд в Минске приговорил к штрафу однорукого человека. Сейчас на улицах и площадях белорусских городов аплодисментов не слышно. Но расслабляться Лукашенко не стоит. В этом году в стране пройдут парламентские выборы, в следующем – президентские. Не исключено, что они будут сопровождаться новыми акциями протеста.

Федор Лопырев 13 сентября 2019, 21:35 Автор:

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