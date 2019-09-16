"$50 тысяч за убийство": Порошенко обвинили в чудовищном злодеянии

Петр Порошенко продолжает расправляться с оппонентами незаконными методами. Об этом на своей странице в
"Фейсбук" заявил журналист Евгений Плинский.
Он полагает, что бывший президент причастен к хакерским атакам на его Ютуб-канал с целью блокировки и удаления. У Плинского есть информация, что нападки на канал щедро оплачены: по некоторым данным, речь идет о 50 тысячах долларов.
Стратегия хакеров состоит в том, рассказал журналист, что злоумышленники скачивают видео с его канала, заливают их к себе в "Фейсбук", меняют дату публикации, после чего отправляют на видеохостинг жалобы на нарушение авторских прав. "Ютуб очень болезненный к таким нарушениям и такие претензии сразу принимает", – отметил Плинский.
Сообщение журналиста произвело эффект разорвавшейся бомбы. СМИ широко отреагировали на его публикацию. "Порошенко подловили на подлости, такого скандала украинцы не видели: "$50 тысяч за убийство", – с таким заголовком вышел материал на портале Politeka.net.
В отношении бывшего президента Украины и его соратников возбуждено более десяти уголовных дел. Его обвиняют в узурпации власти, отмывании преступных доходов, давлении на суд.
В минувшую пятницу политик пришел на допрос в Государственное бюро расследований. Пока Порошенко сидел в кабинете следователя, правоохранители нагрянули в принадлежащий ему Международный инвестиционный банк.
Обыск в кредитной организации прошел в рамках дела об отмывании преступных доходов. Бывший сотрудник администрации президента Украины Андрей Портнов напомнил, что после поражения на выборах Петр Порошенко обналичил 34 миллиона долларов.
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