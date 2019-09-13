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Политика

Доведенному до отчаяния Порошенко нанесли новый удар

Петру Порошенко нанесли новый удар. Фото: www.globallookpress.com
Враги окружили бывшего президента Украины Петра Порошенко со всех сторон. Политик отчаянно отбивается от обвинений в коррупции и узурпации власти, но отвечать ему, по-видимому, придется. в пятницу утром правоохранители неожиданно нагрянули с обыском в принадлежащий экс-президенту банк. 
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Об обыске в офисе Международного инвестиционного банка, принадлежащему Порошенко, сообщил "24 канал". Какие конкретно структуры проводят мероприятия не известно, работающие на месте силовики отказываются от комментариев и направляют журналистов к следователям.

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Петр Алексеевич Порошенко

Петр Алексеевич Порошенко бывший президент Украины

По словам бывшего сотрудника администрации Виктора Януковича Андрея Портнова, обыски проходят в рамках дела об отмывании бывшим президентом преступных доходов. Он напомнил, что после поражения на президентских выборах Порошенко обналичил 34 миллиона долларов.

"Там сейчас идут обыски по эпизоду снятия Порошенко в период мая-июня этого года 340 килограммов ранее отмытых в офшорах наличных долларов", – написал Портнов на своей странице в "Фейсбук".

С обыском в Международный инвестиционный банк правоохранители явились, когда его владелец был на допросе в Государственном бюро расследований. Порошенко получал несколько повесток, но упорно их игнорировал, ссылаясь на занятость в Верховной раде.

Эксперты не исключают, что бывший президент может отправиться за решетку в ближайшие полгода, вероятно, в январе. С начала следующего года вступает в силу принятая Верховной радой инициатива об отмене депутатской неприкосновенности. Порошенко, против которого возбуждено более 10 уголовных дел, может стать первой жертвой нового закона.

Автор: 13 сентября 2019, 13:01
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ИЛИ ВОЙДИТЕ ЧЕРЕЗ СОЦСЕТЬ

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