Доведенному до отчаяния Порошенко нанесли новый удар

Об обыске в офисе Международного инвестиционного банка,
принадлежащему Порошенко, сообщил "24 канал". Какие конкретно
структуры проводят мероприятия не известно, работающие на месте силовики
отказываются от комментариев и направляют журналистов к следователям.
По словам бывшего сотрудника администрации Виктора Януковича Андрея Портнова, обыски проходят в рамках дела об отмывании бывшим президентом преступных доходов. Он напомнил, что после поражения на президентских выборах Порошенко обналичил 34 миллиона долларов.
"Там сейчас идут обыски по эпизоду снятия Порошенко в период мая-июня этого года 340 килограммов ранее отмытых в офшорах наличных долларов", – написал Портнов на своей странице в "Фейсбук".
Заходя на свой очередной позорный допрос, порошенко находит в себе сил улыбаться..— K4R (@p0r0h0boti_pdr) September 13, 2019
А ведь совсем скоро эти двери захлопнутся за ним навсегда, и станет не до смеха. pic.twitter.com/6a3MBYVimq
С обыском в Международный инвестиционный банк правоохранители явились, когда его владелец был на допросе в Государственном бюро расследований. Порошенко получал несколько повесток, но упорно их игнорировал, ссылаясь на занятость в Верховной раде.
Эксперты не исключают, что бывший президент может отправиться за решетку в ближайшие полгода, вероятно, в январе. С начала следующего года вступает в силу принятая Верховной радой инициатива об отмене депутатской неприкосновенности. Порошенко, против которого возбуждено более 10 уголовных дел, может стать первой жертвой нового закона.
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