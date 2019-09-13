Доведенному до отчаяния Порошенко нанесли новый удар

Враги окружили бывшего президента Украины Петра Порошенко со всех сторон. Политик отчаянно отбивается от обвинений в коррупции и узурпации власти, но отвечать ему, по-видимому, придется. в пятницу утром правоохранители неожиданно нагрянули с обыском в принадлежащий экс-президенту банк.



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