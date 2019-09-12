У Порошенко сдали нервы после взбучки от Зеленского

Накануне Зеленский направил в Верховную раду представление о роспуске Центральной избирательной комиссии. По мнению экспертов, в этой
структуре по-прежнему преобладают сторонники Порошенко. В четверг,
11 сентября, профильный парламентский комитет поддержал инициативу главы
государства.
Бывший президент эмоционально отреагировал на решение новых властей. Действия Зеленского Порошенко назвал "политическимотивированными и несовместимыми с демократическими принципами развития страны". По его словам, члены ЦИК доказали свой профессионализм.
Искать поддержки бывший президент предсказуемо бросился к американцам. "Об этом говорили с временно поверенным в делах США в Украине Уильямом Тейлором", – написал Порошенко на своей странице в Facebook.
Роспуск ЦИК – второй удар по позициям бывшего президента за текущую неделю. Накануне Верховная рада, большинство в которой принадлежит пропрезидентской партии "Слуга народа", отменила депутатскую неприкосновенность.
Порошенко заявил, что решение о роспуске ЦИК на Украине политически мотивировано и несовместимо с демократическим развитием страны.— Радио Стыдоба (@RadioStydoba) September 12, 2019
По этому поводу он обратился к... временно поверенному в делах США на Украине Уильяму Тейлору.
Так всегда делают в сильных и независимых странах.
После поражения на выборах главы государства Порошенко стал депутатом Верховной рады. Но спокойно отсидеться в парламенте у него, видимо, не получится.
Закон об отмене депутатской неприкосновенности вступает в силу с 1 января следующего года. Против Порошенко возбуждено 13 уголовных дел, политика вызывают на допросы, но он упорно их игнорирует. С начала следующего года доставить бывшего президента к следователям могут силой.
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