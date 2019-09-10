"Деду опять плохо": Лукашенко выставили на посмешище за слова о Трампе

Президент Белоруссии Александр Лукашенко не перестает удивлять. На сей раз он предложил сделать Минск столицей США и гарантировал, что договорится обо всем с главой Белого дома Дональдом Трампом. Очередное неоднозначное заявление Батьки вызвало ажиотаж у пользователей Сети.



По большей части люди отреагировали на слова Лукашенко с иронией. Были и те, кто оставил саркастические и едкие комментарии. "Мать, неси таблетки, деду опять плохо", – отреагировал на слова Батьки один из пользователей Сети.



Другой в шутку заметил, что скоро перед Белым домом в Вашингтоне раскинутся картофельные поля. Третьи добавили, что для начала Лукашенко было бы неплохо встретиться и поздороваться с Трампом, и уже потом о чем-то договариваться.

"Не, ну а что, плох тот солдат, который генералом не хочет стать! Лучше уж столицей США, чем областью России. Я за", – отметил один из пользователей.

В свою очередь, комментатор с ником Siarhei Hudzilin напомнил, что недавно Александр Лукашенко хвастался "Теслой", которую ему якобы подарил Илон Маск. "Если даже это старческое, то дед куражится очень ок", – написал комментатор. А Миша Ильин предположил, что если Минск станет столицей США, то Маск отправится руководить заводом "БелАЗ".

Срочно сдаю в печать новый макет классического вашингтонского мерча! pic.twitter.com/zPCnJWBnlL — Siarhei Hudzilin (@SiarheiHudzilin) September 9, 2019

О Минске как столице Соединенных Штатов Лукашенко пошутил в ходе открытия соревнований между командами США и Европы на стадионе "Динамо" в белорусской столице. Лукашенко напомнил, что через два года город будет принимать очередные легкоатлетические игры.

На это время Батька предложил сделать Минск столицей Соединенных Штатов. Лукашенко выразил надежду, что Трамп победит на президентских выборах и посетит Белоруссию.