Не признавший Крым Лукашенко удивил странным заявлением

На церемонии открытия соревнований между командами США и Европы в Минске Лукашенко отметился очередным странным заявлением. По его словам, через два года на стадионе "Динамо" в белорусской столице пройдут очередные легкоатлетические игры, матчи века.
На это время Лукашенко предложил сделать Минск столицей Соединенных Штатов. Белорусский лидер выразил надежду, что глава Белого дома Дональд Трамп победит на президентских выборах, а затем посетит Белоруссию и побывает на стадионе "Динамо".
Последнее время американцев в жизни Лукашенко становится все больше. Пару недель назад в Минск приезжал помощник главы Белого дома по национальной безопасности Джон Болтон.
С высоким гостем Лукашенко был предельно вежлив и не позволял себя хамства, как в адрес официальных российских лиц. Белорусский лидер предложил помощнику президента США начать отношения с чистого листа.
Лукашенко пообещал, что через пару лет Минск станет столицей США. Вопрос миграции решается сам собой.— María Juanita (@forevergladkaya) September 9, 2019
В Минске уверяют: контакты с представителем Вашингтона не направлены против Москвы. Тем не менее, поговаривают, что когда в Кремле стало известно о содержании переговоров, Александр Лукашенко тут же бросился звонить Владимиру Путину.
Зачатки оттепели в отношениях США и Белоруссии эксперты увидели в начале этого года. Тогда Лукашенко снял ограничения на численность американских дипломатов в стране. Следующим шагов должно стать возвращение посла США в Минск, полагают аналитики.
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