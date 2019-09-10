Не признавший Крым Лукашенко удивил странным заявлением

Президент Белоруссии Александр Лукашенко ведет двойную игру: называют себя главным союзником Москвы, но при этом не признает воссоединение Крыма с Россией. Более того, под убаюкивающие разговоры о братстве лидер соседней республики стремительно налаживает контакты с США. Так и до встречи с главой Белого дома Дональдом Трампом недалеко.



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