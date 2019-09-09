"Без усатых обойдемся": Зеленский жестко унизил Лукашенко

Президент Белоруссии Александр Лукашенко рассчитывал, что Минск станет эффективной переговорной площадкой для России и Украины. Но лидеру Незалежной Владимиру Зеленскому миротворческие усилия Батьки оказались не нужны.



Субботний обмен заключенными между Россией и Украиной произвел большое впечатление на экспертов двух стран. Аналитики заговорили о начале "оттепели" в отношениях двух стран. Лукашенко, с 2014 года предлагавший Москве и Киеву роль посредника, остался в этот раз на обочине истории.



Белорусское руководство судорожно пытается разыграть миротворческую карту, хватаясь за любую возможность, сказал в беседе с "Солирадностью" политолог Александр Класковский. Но минский процесс по урегулированию на востоке Украины зашел в тупик, к тому же Лукашенко не может играть роль миротворца из-за слишком тесных связей с Россией, уверен эксперт.

Другая проблем в том, пояснил Класковский, что для решения таких задач Минску не достает международного авторитета и репутации. Несмотря на стремление Лукашенко помириться с Западом, вряд ли США и ЕС перестали считать его "последним диктатором Европы".

Чтобы изменить такой имидж властям страны предстоят годы работы, в том числе внутренние реформы, полагает эксперт. "Думаю, в ближайшее время не будет слишком востребована миротворческая роль Беларуси ни в формате решения кризиса в Украине, ни в каких-то иных форматах", – констатировал Класковский.

В Сети на провал "минского миротворца" отреагировали с иронией. "Субботним обменом заключенными Путин и Зеленский как бы говорят Лукашенко: "без усатых обойдемся", – написал на своей странице в Twitter блогер с ником Кремлевский Связной.