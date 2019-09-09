"Без усатых обойдемся": Зеленский жестко унизил Лукашенко

Новости Украины Крым Форум Выборы-2018 Госдума VII созыва

Топ новостей

Волочкова разбилась по дороге из Греции
Зеленский получил неожиданный удар в спину
"Я так счастлива": Малышева высказалась об умершей от инфекции Вербер
"Зачем походить на перекроенную куклу?": Сафронов высказался о показавшей грудь Аллегровой
"Я потерял всю семью": Корчевников узнал о непростой жизни популярного артиста
партнеры
Понедельник 9 сентября
Лента новостей
06:22
"Борьба с ветряными мельницами": Бородина о скандалах со свекровью
04:17
"Гуру всех куриц": Риту Дакоту крепко приложили
02:28
"Золотой" костюм Лопес шокировал народ
00:15
Бывший солист группы "Корни" откровенно рассказал о продажности
22:36
"Детский разврат": папарацци застукали дочь Джонни Деппа с парнем
20:08
Плохая мать: Меган Маркл закидали камнями
18:10
В Москве поймали заблудившегося енота
18:05
Нурмагомедов обогнал Бузову после триумфального боя
17:53
В жуткой аварии под Санкт-Петербургом погибли люди
17:47
Карточный долг: звезде "Дома-2" пришлось продать квартиру
15:04
В Анадыре на выборах мэра побеждает кандидат от "Единой России"
13:27
"Катастрофа": Дайнеко в странной позе озадачила поклонников
12:48
"Суперзажигалочка": 55-летняя Апина возбудила россиян своими формами
12:33
Старается ради любовника: Волочкова внезапно помолодела на 20 лет
11:57
Шепелев объяснил свою неспособность влиять на ребенка Фриске
11:22
Виторган показал округлившийся живот молодой спутницы
11:03
Сын мешал Пугачевой: Галкин ошарашил неожиданным признанием на всю страну
10:27
Поборовший болезнь Корчевников резко осунулся
10:20
Изнывающая без Тарасова Бузова больно уколола роженицу Костенко
06:12
Девочка из России погибла в бассейне на Кипре
04:53
"Расцвела": Барановская показала свадебное платье
02:18
"Французская бульдожка": Успенскую разнесли за подражание секс-символу
00:15
Маркл сбежала в Нью-Йорк для борьбы со стрессом
22:02
Галкин и Лазарев посоветовали бедняге-Гагариной выпить
20:09
"Сладкие зайчата": как развлекались дети Галкина в Юрмале
18:07
Напавший на Памфилову рассказал о мотивах
17:25
Все на показ: король Малайзии откровенно рассказал о разводе с русской красоткой
17:10
"Обожаю его": Тодоренко публично призналась в любви другому мужчине
16:39
"Не факт": Виторган высказался о поиске близкого человека
16:23
"Не усваивалась даже вода": Погребняк откровенно о первых родах
16:22
"Проклятие сериала про няню": россияне молятся за Заворотнюк
14:04
Война за наследство: кому достанется имущество Федосеевой-Шукшиной
13:21
Чехову не узнали после жесткой диеты
12:25
Грязный обман на шоу Шепелева на Первом канале
11:49
"Раны залечиваем": Валерия о потере ребенка
11:11
Похорошевшая Пугачева вернулась в Москву с большим скандалом
10:35
Обнаженная Волочкова в бане растопырила коленки
06:17
"Нет сил справляться с недугом": озвучен жуткий прогноз для изможденного Корчевникова
04:18
"Теперь связаны навсегда": вскрылся тесный контакт Кокорина и Мамаева
02:16
Импульсивная Меган Маркл бросила мужа с сыном и покинула страну
00:14
Полностью раздевшаяся Ирина Шейк рассказала о семье
22:00
Экс-солистка "Тату" развелась с мужем
21:51
Народ рвет и мечет из-за обрушения на Крымском мосту
21:50
"Все остальное меркнет": Звезда сериала "Не родись красивой" о четвертом ребенке
21:42
Собчак начала прятать изменившуюся фигуру под свободной одеждой
21:38
Рыдающую на публике Бузову окунули в грязь
21:33
Билан получил смачный удар по лицу
21:17
Знаменитый телеведущий публично унизил Барановскую
21:08
Под Москвой 10-летнего ребенка сбили на пешеходном переходе
20:54
Беременная жена Тарасова появилась в прозрачном платье
20:53
Жители Подмосковья в панике из-за нашествия странных слизней
20:31
Бывший возлюбленный Топурии обмолвился о связи с Тимати
20:13
В Удмуртии пьяный велосипедист угодил под колеса авто
20:02
"Я устала": Асмус внезапно взвыла перед поклонниками
19:56
Неизвестные устроили стрельбу в центре Москвы
19:31
Александра Маслякова лишили самого дорогого
19:14
В Башкирии недовольный клиент забросил в салон такси боевую гранату
18:45
"Я удовлетворена": Водонаева рассказала о состоянии после развода
18:19
Кардинально изменившийся Киркоров взялся за оружие
17:58
"Передержали": сделано заявление о судьбе освобожденных Кокорина и Мамаева
17:24
"Можем поскандалить": Эдгард Запашный о драках с больным братом
16:59
Доводил подростков до смерти: освобожденный досрочно злодей прятал лицо на шоу Малахова
16:48
На Ямале прикинувшийся девушкой парень выманивал деньги у местных жителей
16:30
Совет на выходные
16:29
"У меня деньги есть": Лукашенко сняли покупающим телку
16:28
В московском магазине "Пятерочка" мужчине пробили череп из-за бутылки водки
16:25
Домой не забирают: жена обнародовала данные о состоянии Гафта
16:13
"Мое предназначение – быть мамой": Ковальчук о рождении второго ребенка
15:53
Звезда поразила декольте до пупа на Венецианском фестивале
15:46
Путину доложили о страшном инциденте с Эллой Памфиловой
15:29
Грубившему Путину Зеленскому поставили ультиматум
15:26
Дрожащую Меркель посадили в Китае (видео)
15:19
Двое приезжих изнасиловали и жестоко убили 21-летнюю россиянку
14:52
"Оставил их без жилья": Пригожин и Валерия о семейном скандале
14:45
"Это не слух": Заворотнюк решилась раскрыть правду о раке
14:45
Зеленский затеял опасную игру с Коломойским
14:24
От Меладзе ушла Джанабаева
14:21
Вышедший из себя Лукашенко озвучил наглое требование к Путину
14:03
Россияне стали чаще ходить по врачам
13:54
"Пьянка в разгаре": окосевшая Гагарина ушла в отрыв
13:33
Отбилась стулом и царапалась: жуткие детали нападения на Памфилову
13:31
Объявлено о новом налоге для россиян
13:31
Когда все бесит: названы способы справиться с негативом
13:24
Памфилова высказалась о самочувствии после дерзкого нападения
13:06
"Чтобы долго помнили": эпатажная звезда возвращается в "Дом-2"
12:57
100 частных музеев со всей России представят экспонаты в Сокольниках
12:44
Памфилова сделала важное заявление после нападения
12:21
На Эллу Памфилову напали с электрошокером: последние подробности
12:09
Что известно о приближенной к Лукашенко сексуальной красотке
12:04
"Завалится": названа дата обрушения Крымского моста
11:41
Молодящаяся Пугачева облюбовала большой мохнатый ствол в Юрмале
11:29
"Красотка!": Глюкоза расцвела после слухов о разводе
11:01
Буланова о состоянии ставшего жертвой несчастья сына
10:56
"Палач": Зеленского обвинили в массовых убийствах
10:55
Популярная певица объявила о завершении карьеры
10:41
Женщина родила двойню в 74 года
10:31
Кудрявцева довела до истерики известную актрису
10:26
Бывший президент Зимбабве умер после страшной болезни
10:18
Волочкова в странном состоянии выставила напоказ свои пельмени
10:00
Кокорин и Мамаев вышли по УДО
загрузить ещё
партнеры

ВЫБОР ЧИТАТЕЛЕЙ

"Нет сил справляться с недугом": озвучен жуткий прогноз для изможденного Корчевникова
"Теперь связаны навсегда": вскрылся тесный контакт Кокорина и Мамаева
Угрожающий Путину Лукашенко вызвал отвращение
Обнаженная Волочкова в бане растопырила коленки
Похорошевшая Пугачева вернулась в Москву с большим скандалом
"Раны залечиваем": Валерия о потере ребенка
Политика

"Без усатых обойдемся": Зеленский жестко унизил Лукашенко

Александр Лукашенко. Фото: president.gov.by
Президент Белоруссии Александр Лукашенко рассчитывал, что Минск станет эффективной переговорной площадкой для России и Украины. Но лидеру Незалежной Владимиру Зеленскому миротворческие усилия Батьки оказались не нужны.  
прочитано 257 раз

Субботний обмен заключенными между Россией и Украиной произвел большое впечатление на экспертов двух стран. Аналитики заговорили о начале "оттепели" в отношениях двух стран. Лукашенко, с 2014 года предлагавший Москве и Киеву роль посредника, остался в этот раз на обочине истории. 

ПО ТЕМЕ

Теряющему берега Лукашенко поставили диагноз после абсурдных угроз Путину

Угрожающий Путину Лукашенко вызвал отвращение

 Александр Григорьевич Лукашенко

Александр Григорьевич Лукашенко президент Белоруссии

Белорусское руководство судорожно пытается разыграть миротворческую карту, хватаясь за любую возможность, сказал в беседе с "Солирадностью" политолог Александр Класковский. Но минский процесс по урегулированию на востоке Украины зашел в тупик, к тому же Лукашенко не может играть роль миротворца из-за слишком тесных связей с Россией, уверен эксперт.  

Другая проблем в том, пояснил Класковский, что для решения таких задач Минску не достает международного авторитета и репутации. Несмотря на стремление Лукашенко помириться с Западом, вряд ли США и ЕС перестали считать его "последним диктатором Европы".  

Чтобы изменить такой имидж властям страны предстоят годы работы, в том числе внутренние реформы, полагает эксперт. "Думаю, в ближайшее время не будет слишком востребована миротворческая роль Беларуси ни в формате решения кризиса в Украине, ни в каких-то иных форматах", – констатировал Класковский.  

В Сети на провал "минского миротворца" отреагировали с иронией. "Субботним обменом заключенными Путин и Зеленский как бы говорят Лукашенко: "без усатых обойдемся", – написал на своей странице в Twitter блогер с ником Кремлевский Связной. 

Автор: 9 сентября 2019, 06:35
ФОТОРЕПОРТАЖ

Как живет ушлый скандалист Лукашенко

комментарии

Ответить:

ИЛИ ВОЙДИТЕ ЧЕРЕЗ СОЦСЕТЬ

Популярные темы форума

Политика

"Найду и прибью!": взбешенный Зеленский кричит от стыда
"Будет президентом": Лукашенко объявил о преемнике
Украинцы втянули Зеленского в грязную аферу
"Усы привстали": снятый с сексуальными девушками Лукашенко крупно опозорился

Шоу-бизнес

Экс-солистка "Тату" развелась с мужем
"Все остальное меркнет": Звезда сериала "Не родись красивой" о четвертом ребенке
Собчак начала прятать изменившуюся фигуру под свободной одеждой
Рыдающую на публике Бузову окунули в грязь

Проишествия

В Вологодской области упал вертолет (видео)
Зарубивший всю семью подросток "засветился" на Первом канале перед убийством
Более 50 человек пострадали при аварийной посадке самолета в Подмосковье
Подросток выбросил маленького ребенка с 10-го этажа

Lifestyle

Тайну питерских "Белых ночей" разгадали в Москве
На пресс-конференцию фильма о Норд-Осте привели одного из заложников
Россияне массово отказываются смотреть эротические фильмы
В "Сокольниках" можно бесплатно подстричься и сделать тату
Шоу-бизнес

Изнывающая без Тарасова Бузова больно уколола роженицу Костенко

Телеведущая никак не успокоится
Шоу-бизнес

Поборовший болезнь Корчевников резко осунулся

Но самый тяжелый период остался в прошлом
Шоу-бизнес

"Суперзажигалочка": 55-летняя Апина возбудила россиян своими формами

Артистка приятно удивила

Шоу-бизнес

"Катастрофа": Дайнеко в странной позе озадачила поклонников

Так много вопросов и так мало ответов

Гороскоп

"Нет сил справляться с недугом": озвучен жуткий прогноз для изможденного Корчевникова
"Теперь связаны навсегда": вскрылся тесный контакт Кокорина и Мамаева
Совет на выходные
У мужа Поклонской нашли женщину на стороне

Фоторепортажи

Новая "Миссис Россия" прокомментировала свою победу в конкурсе
Очаровательная танцовщица собралась стать президентом
Богомолова перекосило рядом с Собчак
Обнародована причина смерти Аллы Вербер

Спорт

Российский танцор ударил партнершу кулаком в лицо во время ЧМ
Мария Шарапова скорбит из-за внезапной смерти
"Я горжусь!": красавица Загитова побила выскочку Алсу
"Его все очень любили": страшная трагедия убила Николая Валуева

Регионы

Народ бежит в ужасе: опасное явление у Крымского моста сняли на видео
Крымский мост перекрыли после жуткой аварии
При посадке вертолета на Камчатке пострадали люди (видео)
На Приморье надвигается мощный тайфун (видео)

Популярные акции

Все Промокоды Промокоды М.Видео
Промокоды iHerb Промокоды Озон
Промокоды Ситилинк Промокоды AliExpress
Промокоды Tmall Промокоды Фоксфорд
© 2019 Dni.ru. Все права защищены. info@dni.ru