"Без усатых обойдемся": Зеленский жестко унизил Лукашенко

Субботний обмен заключенными между Россией и Украиной произвел большое впечатление на экспертов двух стран. Аналитики заговорили о начале "оттепели" в отношениях двух стран. Лукашенко, с 2014 года предлагавший Москве и Киеву роль посредника, остался в этот раз на обочине истории.
Белорусское руководство судорожно пытается разыграть миротворческую карту, хватаясь за любую возможность, сказал в беседе с "Солирадностью" политолог Александр Класковский. Но минский процесс по урегулированию на востоке Украины зашел в тупик, к тому же Лукашенко не может играть роль миротворца из-за слишком тесных связей с Россией, уверен эксперт.
Другая проблем в том, пояснил Класковский, что для решения таких задач Минску не достает международного авторитета и репутации. Несмотря на стремление Лукашенко помириться с Западом, вряд ли США и ЕС перестали считать его "последним диктатором Европы".
Чтобы изменить такой имидж властям страны предстоят годы работы, в том числе внутренние реформы, полагает эксперт. "Думаю, в ближайшее время не будет слишком востребована миротворческая роль Беларуси ни в формате решения кризиса в Украине, ни в каких-то иных форматах", – констатировал Класковский.
В Сети на провал "минского миротворца" отреагировали с иронией. "Субботним обменом заключенными Путин и Зеленский как бы говорят Лукашенко: "без усатых обойдемся", – написал на своей странице в Twitter блогер с ником Кремлевский Связной.
Лукашенко снова поет мантры "дайте грошей". Белоруссия, как государство, объективно не нужна. Экономически является обычным дотационным регионом РФ, будучи тотально зависимой от российского рынка, ресурсов и кредитов. А 15-17 % бюджета прямо субсидируется.— Уругвайская разведка (@Ur_razvedka) September 7, 2019
Не тянут они сами..
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