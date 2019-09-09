Объявлено о свадьбе завидного жениха Лукашенко

Последние годы младший сын регулярно появляется с отцом на официальных мероприятиях. Николай Лукашенко был на открытии Европейских игр в Минске, ездил с отцом на переговоры с российским лидером Владимиром Путиным в Сочи.



Много внимания младший сын белорусского лидера уделяет образованию и спорту. Поговаривают, что Николай Лукашенко свободно владеет китайским языком. Кроме того, он освоил фортепиано, занимается хоккеем и лыжным спортом.

Наблюдатели отмечают, что вместе с Николаем компанию белорусскому лидеру в последнее время стала составлять "Мисс Беларусь - 2018" Мария Василевич. Некоторые СМИ называют ее "главной спутницей" президента.

Так, вместе с Александром Лукашенко и его сыном 22-летняя "Мисс Беларусь – 2018" открывала фестиваль "Славянский базар" и следила за выступлением легкоатлетов на стадионе "Динамо". А в прошлом году вместе с главой государства Василевич посещала хозяйство "Родина" в Белыничском районе.

Пресс-секретарь президента Белоруссии Наталья Эйсмонт рассказывала, что Александр Лукашенко готовил девушку к конкурсу Мисс мира. Президент танцевал с ней вальс на новогоднем балу и учил ее колоть дрова.

Пользователи Сети заметили, что 22-летняя красавица хорошо смотрится рядом с младшим Лукашенко. По мнению блогера с ником Кремлевский Связной, свадьба у Николая не за горами, осталось немного подрасти. "Уж не подбирает ли Батька партию своему взрослеющему сыну? Кажется, в холостяках Коля не задержится" – написал комментатор на своей странице в Twitter.

СМИ называют 22-летнюю минчанку Марию Василевич чуть ли не любимицей Александра Лукашенко. Кстати, уж очень хорошо она смотрится рядом с его сыном Николаем. Уж не подбирает ли Батька партию своему взрослеющему сыну? Кажется, в холостяках Коля не задержится) pic.twitter.com/X0fR9rMcmZ