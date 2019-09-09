Объявлено о свадьбе завидного жениха Лукашенко

Последние годы младший сын регулярно появляется с отцом на
официальных мероприятиях. Николай Лукашенко был на открытии Европейских игр в
Минске, ездил с отцом на переговоры с российским лидером Владимиром Путиным в
Сочи.
Много внимания младший сын белорусского лидера уделяет образованию и спорту. Поговаривают, что Николай Лукашенко свободно владеет китайским языком. Кроме того, он освоил фортепиано, занимается хоккеем и лыжным спортом.
Наблюдатели отмечают, что вместе с Николаем компанию белорусскому лидеру в последнее время стала составлять "Мисс Беларусь - 2018" Мария Василевич. Некоторые СМИ называют ее "главной спутницей" президента.
Так, вместе с Александром Лукашенко и его сыном 22-летняя "Мисс Беларусь – 2018" открывала фестиваль "Славянский базар" и следила за выступлением легкоатлетов на стадионе "Динамо". А в прошлом году вместе с главой государства Василевич посещала хозяйство "Родина" в Белыничском районе.
Пресс-секретарь президента Белоруссии Наталья Эйсмонт рассказывала, что Александр Лукашенко готовил девушку к конкурсу Мисс мира. Президент танцевал с ней вальс на новогоднем балу и учил ее колоть дрова.
Пользователи Сети заметили, что 22-летняя красавица хорошо смотрится рядом с младшим Лукашенко. По мнению блогера с ником Кремлевский Связной, свадьба у Николая не за горами, осталось немного подрасти. "Уж не подбирает ли Батька партию своему взрослеющему сыну? Кажется, в холостяках Коля не задержится" – написал комментатор на своей странице в Twitter.
СМИ называют 22-летнюю минчанку Марию Василевич чуть ли не любимицей Александра Лукашенко. Кстати, уж очень хорошо она смотрится рядом с его сыном Николаем. Уж не подбирает ли Батька партию своему взрослеющему сыну? Кажется, в холостяках Коля не задержится) pic.twitter.com/X0fR9rMcmZ— Кремлевский Связной (@Zhmi_Davay) September 9, 2019
Популярные темы форума
Самые некрасивые женские имена
Почему в Питере и Москве плохих людей больше, чем во всей России?
Семейство актёров Лазаревых самое счастливое?..
Последствия длительного (30 лет), каждодневного употребления мариванны?
Не могу избавиться от дочери
Самые красивые мужские имена?
Гей парады, нужны ли они?
Как вы наказываете детей?
Как вам водолеи?
Астролог В.Володина ошиблась в своём муже?