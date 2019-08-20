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Политика

Кровавый клоун: Зеленского публично унизили

Владимир Зеленский. Фото: www.globallookpress.com
Чем дольше Владимир Зеленский занимает должность президента Украины, тем громче становятся голоса экспертов, указывающих на верность бывшего шоумена политике его предшественника Петра Порошенко. На этот раз политика раскритиковал экс-депутат Верховной рады Алексей Журавко.
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По оценке многих аналитиков, Владимир Зеленский получил беспрецедентный для украинского политического деятеля уровень поддержки на выборах президента страны во многом потому, что избиратели усмотрели в нем человека, способного остановить войну в Донбассе. Однако после вступления в должность он стал проводить хаотичную политику в отношении вооруженного конфликта, что, в итоге, только увеличило насилие.

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Владимир Александрович Зеленский

Владимир Александрович Зеленский Актер, политик

"Я лично Зеленскому не верю, не верю, что этот мир придет очень быстро. Войну можно начать легко, а закончить ее очень трудно. В данный момент можно говорить, что Минские соглашения уже потеряны", – заявил бывший депутат Верховной рады Украины Алексей Журавко в эфире радиостанции Sputnik.

Он подчеркнул, что проблема кроется, в первую очередь, в украинском руководстве. И если раньше речь шла о соратниках Петра Порошенко, то теперь подобным занимаются Владимир Зеленский и его приближенные. "С такой клоунадской братвой, которая присутствует на Украине, войну не закончить", – заметил политик. Единственным реалистичным вариантом завершения войны, считает он, является победа противостоящих Киеву сил и принудительный демонтаж прозападных элит в стране, передает "Политнавигатор".

"Зеленский говорит одно, а делает другое", – уверен народный избранник.

"Мальчики заигрались, мальчики разваливают Украину. Что вы хотите, клоун пришел, да еще и кровавый", – заявил Алексей Журавко. Он уверен, что начав проводить агрессивную политику, Владимир Зеленский вряд ли остановится. "Разрушать Украину будут дальше, гибнуть люди будут дальше, Донбасс будет страдать дальше, ну и Украина сама будет страдать дальше", – заключил экс-депутат.

Автор: 20 августа 2019, 19:56
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комментарии

Ответить:

ИЛИ ВОЙДИТЕ ЧЕРЕЗ СОЦСЕТЬ

Гость
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Что ему говорят его хозяева, то он и делает. Сам он ничего не решает, только озвучивает. Он - ноль.
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