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Политика

Наглецу Зеленскому устроили публичную взбучку

Владимир Зеленский. Фото: www.globallookpress.com
Президент Украины Владимир Зеленский отметился очередным антироссийским выпадом. На встрече с премьер-министром Израиля Биньямином Нетаньяху в Киеве лидер Незалежной сделал провокационное заявление. 
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В ходе переговоров Зеленский попросил Нетаньяху признать голод на Украине в 1932-1933 годах геноцидом украинского народа. Глава израильского правительства прибыл в Киев в понедельник, 19 августа.

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Владимир Александрович Зеленский

Владимир Александрович Зеленский Актер, политик

Лидер Незалежной напомнил о Холокосте, жертвами которого стали более двух миллионов евреев, живших на Украине. "Наши народы пережили все трагедии новейшей истории – Голодомор и Холокост, Вторую мировую войну, тоталитарный советский режим", – сказал Зеленский.

Заявление украинского лидера вызвало бурю негодования. "И чем этот швыбзик отличается от своего предшественника Порошенко? Ростом и комплекцией разве что. А в мозгах все та же пещерная русофобия", - прокомментировал слова Зеленского пользователь Twitter Константин Симонов.

Украинские власти объявили так называемый голодомор актом "тоталитарного террора" против населения. В Москве действия Киева называют попыткой политизировать историю и поссорить народы двух стран.

Стоит отметить, что голод 1932-1933 годов охватил не только Украину, но и обширные территории Поволжья, Западной Сибири, Южного Урала. По подсчетам историков, погибли около восьми миллионов человек разных национальностей. Из них порядка 2,5 миллиона – в России.

Ранее Зеленский упростил получение украинского гражданства для россиян, "подвергшихся преследованиям по политическим убеждениям". По его словам, Украина предоставит убежище каждому, чьи права и свободы нарушаются на родине.

Автор: 19 августа 2019, 18:17
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комментарии

Ответить:

ИЛИ ВОЙДИТЕ ЧЕРЕЗ СОЦСЕТЬ

Укранизация это предательство, подлость, зависть, злоба, злорадство, холуйство, бандеризация, дерусификация, дебилизация
Ответить
ХОХЛЫ СТРЕМЯТСЯ В НАТО.
У НИХ В КОНСТИТУЦИИ ПРОПИСАНО.
Копируйте и везде распространяйте.

Ще не вмерла Украина
Но вот заложена в ней мина
Майдан, коррупция, трясина
Бандера встал из нафталина
Народ болеет! Бесовщина!
Все зомби как от героина
Опутала всех паутина
И нет страны, теперь Р У И Н А

А что украинизация?
Расколотая нация
В мозгах дебилизация
Промывка - трансформация
Везде бандеризация
И де русификация
Всех русских депортация
И де коммунизация
В итоге ликвидация

А что бандеризация?
Насильно русский запретить
В умах дебилизация
В хохлов всех русских превратить
Их оскотинить, затравить
А несогласных замочить

Слава Украине - бандеровские вопли
Хохлы визжат до хрипоты
И из ушей их брызжут сопли
Противно всем до тошноты

Слава Украине внушают насильно
Бандеровское приветствие
Оно Хаиль Гитлер равносильно
Полное соответствие

Хаиль Гитлер - Слава Украине
И флаг страны - Флаг дауна
А герб ошибка, ну кретины
Бандеровцы - майдауны

Георгиевскую ленту, Серп и Молот
Хохлы запрещают надевать
У них на руках ЭС ЭС наколот
Готовы за них они убивать
Но будет возмездие! Ё Б В А Ш У МАТЬ!

Вот главные черты хохла
Предательство, злорадство, злоба
Упоротость как у осла
И подлость, зависть у укропа
Поршивая душа холопа

Вот Украину не спасла
С Европой ассоциация
Морковка висит у морды осла
Телега скрипит и вся прогнила
Морковка для них мотивация

Хохол! Разуй свои глаза!
Отбрось свою упоротость!
Ведь Крым - Россия, скажи да!
Продлишь себе ты молодость
1

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