Наглецу Зеленскому устроили публичную взбучку

В ходе переговоров Зеленский попросил Нетаньяху признать
голод на Украине в 1932-1933 годах геноцидом украинского народа. Глава израильского правительства прибыл в Киев в понедельник, 19 августа.
Лидер Незалежной напомнил о Холокосте, жертвами которого стали более двух миллионов евреев, живших на Украине. "Наши народы пережили все трагедии новейшей истории – Голодомор и Холокост, Вторую мировую войну, тоталитарный советский режим", – сказал Зеленский.
Заявление украинского лидера вызвало бурю негодования. "И чем этот швыбзик отличается от своего предшественника Порошенко? Ростом и комплекцией разве что. А в мозгах все та же пещерная русофобия", - прокомментировал слова Зеленского пользователь Twitter Константин Симонов.
Зеленский попросил Нетаньяху признать "геноцидом" так называемый голодомор на Украине в 1930-х годах.— Константин Симонов (@ich_Mitra) August 19, 2019
И чем этот швыбзик отличается от своего предшественника Порошенко? Ростом и комплекцией разве что. А в мозгах все та же пещерная русофобия.
Украинские власти объявили так называемый голодомор актом "тоталитарного террора" против населения. В Москве действия Киева называют попыткой политизировать историю и поссорить народы двух стран.
Стоит отметить, что голод 1932-1933 годов охватил не только Украину, но и обширные территории Поволжья, Западной Сибири, Южного Урала. По подсчетам историков, погибли около восьми миллионов человек разных национальностей. Из них порядка 2,5 миллиона – в России.
Ранее Зеленский упростил получение украинского гражданства для россиян, "подвергшихся преследованиям по политическим убеждениям". По его словам, Украина предоставит убежище каждому, чьи права и свободы нарушаются на родине.
Популярные темы форума
Библия — главная книга или завиральные истории?
Мужчина стрелец
Сын позор семьи
Я очень люблю музыку
ЯЗЫЧНИКИ ЭТО КТО????
Ищу человека!...
Сбила собаку
Свидетели Иеговы
Почему муж отдаёт все деньги жене?
Секс по два часа