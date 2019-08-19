Наглецу Зеленскому устроили публичную взбучку

В ходе переговоров Зеленский попросил Нетаньяху признать голод на Украине в 1932-1933 годах геноцидом украинского народа. Глава израильского правительства прибыл в Киев в понедельник, 19 августа.



Лидер Незалежной напомнил о Холокосте, жертвами которого стали более двух миллионов евреев, живших на Украине. "Наши народы пережили все трагедии новейшей истории – Голодомор и Холокост, Вторую мировую войну, тоталитарный советский режим", – сказал Зеленский.

Заявление украинского лидера вызвало бурю негодования. "И чем этот швыбзик отличается от своего предшественника Порошенко? Ростом и комплекцией разве что. А в мозгах все та же пещерная русофобия", - прокомментировал слова Зеленского пользователь Twitter Константин Симонов.

Зеленский попросил Нетаньяху признать "геноцидом" так называемый голодомор на Украине в 1930-х годах.



И чем этот швыбзик отличается от своего предшественника Порошенко? Ростом и комплекцией разве что. А в мозгах все та же пещерная русофобия.