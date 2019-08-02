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Политика

Зеленский заявил об отставке после прилюдного унижения

Владимир Зеленский. Фото: www.globallookpress.com
На официальном сайте президента Украины Владимира Зеленского появилось сообщение об отставке. Глава Незалежной, которого последнее время критикуют все чаще, подтвердил информацию о возможном уходе.
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По словам Зеленского, тот, кто не может справиться с поставленными задачами, "не держась за кресло, уйдет в отставку". Украинский лидер отметил, что у него скопились заявления на увольнения от членов его команды, и он может показать их общественности.

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Владимир Александрович Зеленский

Владимир Александрович Зеленский Актер, политик

Накануне появились сообщения, что глава администрации президента юрист Андрей Богдан, по слухам, тесно связанный с олигархом Игорем Коломойским, написал заявление об уходе с поста. Зеленский подтвердил, что такая бумага у него есть, но он ее пока не подписал.

Администрацию президента Украины Богдан возглавил в конце мая. Наблюдатели неоднозначно восприняли назначение юриста, ранее работавшего с Виктором Януковичем.

За сотрудничество с бывшими властями глава администрации Зеленского должен был попасть под действие закона о люстрации. Сам Богдан попытался оправдаться, заявив, что тогда его назначали не в государственную структуру, а раз так, люстрация к нему применяться не может.

В ситуации с Богданом политические аналитики видят руку Вашингтона. "США предупредили, что встреча Зеленского с Трампом невозможна, пока Богдан, близко связанный с Коломойским, занимает свой пост", – напомнил политический аналитик, блогер Борис Рожин (СolonelCassad).

По его мнению, отставка нынешнего главы администрации Зеленского – плохой сигнал для Коломойского. По всей видимости, констатирует эксперт, олигарх не смог установить нормальный контакт с Трампом и его окружением.

Ранее "Дни.ру" писали о реакции украинцев на появление в Сети фотографии отдыхающего на пляже Зеленского. Снимок президент разместил на своей странице в Facebook. 

После этого на него посыпались резкие и оскорбительные комментарии. Президенту напомнили, что в стране продолжается война, гибнут молодые бойцы, а цены на продукты ползут вверх. "Фото на пляже. Селфи с шаурмой. Селфи возле Ниагары. Селфи из зала. Фото с фонтанчиками. Президент работает", – приложил Зеленского один из подписчиков.

Автор: 2 августа 2019, 16:30
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