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Политика

Поматросит и бросит: раскрыт подлый замысел Лукашенко против Зеленского

Александр Лукашенко и Владимир Зеленский. Фото: Дни.ру
Президент Белоруссии Александр Лукашенко намерен встретиться с украинским коллегой Владимиром Зеленским в октябре. Батька, очевидно, пытается понравиться новому лидеру Незалежной, но эксперты призывают не питать иллюзий. У опытного политика Лукашенко в отношении Зеленского исключительно корыстные мотивы. 
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У обоих президентов есть сходство: украинский лидер зависим от США и помощи Запада, поэтому его возможности ограничены, а глава Белоруссии – от Кремля, заявил журналист Виталий Портников в блоге на "Эспрессо". По его мнению, прежде всего Батька зависим от Москвы экономически.

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Лукашенко выстраивает контакт с Зеленским исключительно в корыстных целях, уверен автор. По его словам, Батька всегда использовал переговоры с украинскими президентами для демонстрации суверенитета, который затем можно подороже продать Кремлю.

Таким образом Лукашенко демонстрирует Москве, что может принимать решения самостоятельно, полагает Портников. "Но как только сможет обменять эту самостоятельность на деньги из России, о Зеленском в Минске больше не будут вспоминать. Зачем он нужен, раз денег не дает?" - пояснил автор.

На фоне трудностей в отношениях с Россией Лукашенко провел переговоры с Зеленским и договорился о встрече в октябре. Она должна произойти в Житомире на II Форуме регионов Белоруссии и Украины.

Не исключено, что вскоре после визита Лукашенко на Украину Зеленский нанесет ответный визит в Минск. Батька, по его словам, готов видеть коллегу в Белоруссии "в любое время и в любом формате".

При этом во время предвыборной кампании на Украине Лукашенко призывал голосовать против Зеленского. Лучшим выбором для граждан Незалежной будет Петр Порошенко, настаивал Батька.

Победа актера стала неприятным сюрпризом для белорусского лидера. Теперь Лукашенко приходится фактически с нуля выстраивать контакты с властями в Киеве.

Автор: 2 августа 2019, 13:34
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