Провинившийся Лукашенко бросился лебезить перед Зеленским

Для разговора с Зеленским Лукашенко собрался посетить
Украину. Планируется, что встреча двух президентов состоится на II Форуме
регионов Белоруссии и Украины, который пройдет в Незалежной в октябре.
В последний день июля президенты поговорили по телефону. Зеленский пригласил Лукашенко на форум, а белорусский лидер в свою очередь поздравил коллегу с успешным окончанием электорального сезона и пожелал ему успехов в работе.
Главы государств также затронули ситуацию в Донбассе, поговорили о развитии экономического сотрудничества двух стран. "Президенты особoе внимание уделили ходу уборочной кампании в oбеих странах", – пишет ТАСС со ссылкой на пресс-службу Лукашенко.
Не исключено, что вскоре после визита белорусского лидера на Украину Зеленский нанесет ответный визит в Минск. Батька, с его слов, готов видеть своего коллегу "в любое время и в любом формате".
Лукашенко попал в неловкую ситуацию во время президентских выборов на Украине. Он допустил серьезную ошибку, публично сделав ставку на победу Петра Порошенко.
О Зеленском белорусский лидер отзывался довольно прохладно и просил украинцев не голосовать за комика. Его избрание – большой риск, пояснил Лукашенко.
Лукашенко: Володя Зеленский - шоумен, артист, и тут особо нечего посмеиваться. Любой президент в какой-то степени артист! pic.twitter.com/6FMdILBZ0L— Дмитрий Смирнов (@dimsmirnov175) April 22, 2019
Батьку можно понять: с Порошенко ему удалось выстроить хорошие доверительные отношения. Лидеры часто виделись, их позиции совпадали по многим вопросам.
Успех Зеленского стал для белорусского лидера унизительной пощечиной. Теперь Лукашенко предстоит по-новому наводить мосты с властями в Киеве.
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