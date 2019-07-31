Провинившийся Лукашенко бросился лебезить перед Зеленским

Президент Белоруссии Александр Лукашенко оказался в неловкой ситуации: он до последнего не верил, что президентом Украины станет Владимир Зеленский и призывал не голосовать за артиста. Теперь создается впечатление, что Батька пытается замолить "грешок" прошлого и пытается понравиться бывшему шоумену.



Для разговора с Зеленским Лукашенко собрался посетить Украину. Планируется, что встреча двух президентов состоится на II Форуме регионов Белоруссии и Украины, который пройдет в Незалежной в октябре.



В последний день июля президенты поговорили по телефону. Зеленский пригласил Лукашенко на форум, а белорусский лидер в свою очередь поздравил коллегу с успешным окончанием электорального сезона и пожелал ему успехов в работе.

Главы государств также затронули ситуацию в Донбассе, поговорили о развитии экономического сотрудничества двух стран. "Президенты особoе внимание уделили ходу уборочной кампании в oбеих странах", – пишет ТАСС со ссылкой на пресс-службу Лукашенко.

Не исключено, что вскоре после визита белорусского лидера на Украину Зеленский нанесет ответный визит в Минск. Батька, с его слов, готов видеть своего коллегу "в любое время и в любом формате".

Лукашенко попал в неловкую ситуацию во время президентских выборов на Украине. Он допустил серьезную ошибку, публично сделав ставку на победу Петра Порошенко.

О Зеленском белорусский лидер отзывался довольно прохладно и просил украинцев не голосовать за комика. Его избрание – большой риск, пояснил Лукашенко.

Лукашенко: Володя Зеленский - шоумен, артист, и тут особо нечего посмеиваться. Любой президент в какой-то степени артист! pic.twitter.com/6FMdILBZ0L — Дмитрий Смирнов (@dimsmirnov175) April 22, 2019

Батьку можно понять: с Порошенко ему удалось выстроить хорошие доверительные отношения. Лидеры часто виделись, их позиции совпадали по многим вопросам.

Успех Зеленского стал для белорусского лидера унизительной пощечиной. Теперь Лукашенко предстоит по-новому наводить мосты с властями в Киеве.