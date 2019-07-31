Загнивает: 64-летнему Лукашенко вынесли неутешительный вердикт

По закону очередные президентские и парламентские выборы в
Белоруссии должны быть проведены до 30 августа и 10 сентября 2020 года
соответственно. "Казалось бы, почему не совместить? Экономия будет",
– отметил политолог Александр Класковский в своей колонке на портале "Белсат".
Однако в республиканском Центризбиркоме предложили провести выборы в обе палаты парламента в ноябре этого года. Президентские же выборы намечены на следующий год. По мнению эксперта, власти во главе с Лукашенко боятся излишней политизации населения в короткий временной промежуток.
Проголосовавшие за Батьку в 1994 году разочаровались, а протестовать против его политики боятся, предположил Класковский. "Оппозиция была жестоко разгромлена и маргинализирована еще по итогам президентских выборов 2010 года", – констатировал политолог.
Четверть века Лукашенко побеждал на выборах, неизменно набирая подавляющее большинство голосов. Однако это пиррова победа, уверен аналитик. "Беларусь зависла во времени, практически перестала развиваться, а многие сферы деградируют, загнивают", – резюмировал он.
Накануне в Белоруссии определились с датами парламентских и президентских выборов. Голосование за новый состав верхней палаты – Совета Республики – состоится 7 ноября, а спустя десять дней – в Палату представителей. Президентские выборы, объявил Лукашенко, пройдут в 2020 году, предположительно, в августе.
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