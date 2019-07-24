Зеленский ударил в спину ранимого Лукашенко

После триумфа партии "Слуга народа" на досрочных выборах в Верховную раду президент Украины Владимир Зеленский сосредоточил в своих руках максимальную власть. После этого, полагают эксперты, он может изменить вектор отношений с белорусским лидером Александром Лукашенко.

Сразу после победы на выборах президента Украины Владимир Зеленский не мог начать осуществлять свои далеко идущие планы – сказывалось противодействие старого созыва парламента. Теперь проблема решена.

"Получив контроль над большинством в парламенте, Зеленский может проводить в жизнь решения и реформы, которые он хочет", – цитирует издание Udf.by директора Центра европейской трансформации Андрея Егорова. Впрочем, отметил эксперт, что именно будет делать президент Украины, непонятно.

Отношения между Киевом и Минском, по мнению Егорова, сильных изменений не претерпят. "Должны складываться нормальные рабочие отношения, если Зеленский не будет позволять себе выпадов в сторону обидчивого белорусского президента", – уверен специалист.

Владимир Путин и Александр Лукашенко на Валааме pic.twitter.com/Eo5nYf8tVV — Дмитрий Смирнов (@dimsmirnov175) July 17, 2019

А вот директор Центра стратегических и внешнеполитических исследований Арсений Сивицкий считает, что Александру Лукашенко стоит готовится к удару в спину от своего украинского коллеги. Секрет таких перемен, считает он, кроется в стоящих за Владимиром Зеленским влиятельных бизнесменах.

"Одним из таких спонсоров выступал Игорь Коломойский, который среди прочего имеет серьезные интересы на рынке нефтепродуктов", – напомнил Арсений Сивицкий. Когда Украиной руководил Петр Порошенко у Белоруссии была уверенная позиция в этой сфере. Более того, Минск проводил успешную политику экспансии на украинском рынке энергоносителей. "Теперь, мне кажется, здесь могут произойти изменения", – подчеркнул эксперт.

Таким образом, Александр Лукашенко, который уже получил удар в спину от своего более популярного коллеги, рискует стать жертвой нового предательства со стороны Владимира Зеленского. Впрочем, эксперты сходятся во мнении, что резких перемен ждать не стоит и все изменения будут происходить постепенно и по возможности скрыто от глаз наблюдателей.