Стали известны крупнейшие должники России

Крупнейшими должниками России являются Украина, Белоруссия и Венесуэла. Общая сумма их задолженности составляет около 14,75 миллиарда долларов, сообщает URA.ru со ссылкой на РБК.
Согласно данным издания, главным должником является Белоруссия. Страна должна вернуть России около 7,55 миллиарда долларов. Вторую строчку заняла Украина, которая обязана выплатить 3,7 миллиарда долларов. Тройку замыкает Венесуэла, сумма долга которой составляет 3,15 миллиарда долларов, передает НСН.
В список также вошли 17 государств, в том числе Куба, Индия, Кипр, Бангладеш, Ирак, Сербия, Вьетнам и Индонезия, сообщает телеканал "360". Размер некоторых займов держится в тайне, поскольку часть кредитов может предоставляться в рамках военно-технического сотрудничества стран, уточняет "Царьград".
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