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Политика

"Безответственный, жадный": в окружении Трампа разнесли проворовавшегося Порошенко

Петр Порошенко. Фото: www.globallookpress.com
Советник бывшего мэра Нью-Йорка Рудольфа Джулиани Сэм Кислин в эфире телеканала "Интер" разнес экс-президента Украины Петра Порошенко за использование коррупционной схемы при поставках угля в страну. Политик, близкий к американскому лидеру Дональду Трампу, заявил, что такого человека нельзя оставлять на свободе.
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За время нахождения на посту президента Украины Петр Порошенко умудрился нажить себе врагов не только внутри страны, но и далеко за океаном. Американский политик Сэм Кислин, который, как говорят, близок к Дональду Трампу, обвинил бывшего украинского лидера в использовании коррупционной схемы "Роттердам+" во время поставок угля.

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Петр Алексеевич Порошенко

Петр Алексеевич Порошенко бывший президент Украины

"Это всем известная формула, которая была выдумана и сделана господином Порошенко, он сам, между прочим, говорил об этом, он даже обманул нашего президента", – в эфире телеканала "Интер" рассказал Кислин.

По его словам, под руководством Петра Порошенко Украина закупила корабль угля по очень высокой цене, после чего начала получать более выгодные предложения, когда стоимость товара была ниже на 50, а иногда и на 60 долларов.

"Но ему интересно было покупать дороже, чтобы он мог эту разницу забирать у украинцев и класть себе в карман", – подчеркнул американский политик. По его словам, тогда как уголь покупался в России за 30 долларов, в документах значились суммы в 100 или 150 долларов. Разница выводилась на частные счета. "От 700 до 800 миллионов долларов украдено у украинского народа", – уверен Кислин.

Политик подчеркнул, что ответственность за схему несет лично Петр Порошенко, который тогда занимал должность президента Украины. За подобное преступление, уверен Кислин, он должен понести заслуженное наказание. "Порошенко – главный враг. Безответственный, жадный. Что я могу сказать о человеке, который обворовывал. Ну как можно такого человека держать на свободе даже?" – заключил он.

Автор: 16 августа 2019, 18:45

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