"Безответственный, жадный": в окружении Трампа разнесли проворовавшегося Порошенко

Советник бывшего мэра Нью-Йорка Рудольфа Джулиани Сэм Кислин в эфире телеканала "Интер" разнес экс-президента Украины Петра Порошенко за использование коррупционной схемы при поставках угля в страну. Политик, близкий к американскому лидеру Дональду Трампу, заявил, что такого человека нельзя оставлять на свободе.

прочитано 326 раз