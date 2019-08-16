"Безответственный, жадный": в окружении Трампа разнесли проворовавшегося Порошенко

За время нахождения на посту президента Украины Петр Порошенко умудрился нажить себе врагов не только внутри страны, но и далеко за океаном. Американский политик Сэм Кислин, который, как говорят, близок к Дональду Трампу, обвинил бывшего украинского лидера в использовании коррупционной схемы "Роттердам+" во время поставок угля.
"Это всем известная формула, которая была выдумана и сделана господином Порошенко, он сам, между прочим, говорил об этом, он даже обманул нашего президента", – в эфире телеканала "Интер" рассказал Кислин.
По его словам, под руководством Петра Порошенко Украина закупила корабль угля по очень высокой цене, после чего начала получать более выгодные предложения, когда стоимость товара была ниже на 50, а иногда и на 60 долларов.
На данный момент подтверждена сумма завышения стоимости угля по формуле Роттердам плюс в размере 18, 868 млрд гривен только за 2016-2017 годы.— Nikolay Azarov (@AzarovNikolay_) August 10, 2019
Роттердам плюс, это - одна из самых масштабных схем, с помощью которой смотрящие за энергетикой получали сверхприбыли.
"Но ему интересно было покупать дороже, чтобы он мог эту разницу забирать у украинцев и класть себе в карман", – подчеркнул американский политик. По его словам, тогда как уголь покупался в России за 30 долларов, в документах значились суммы в 100 или 150 долларов. Разница выводилась на частные счета. "От 700 до 800 миллионов долларов украдено у украинского народа", – уверен Кислин.
Политик подчеркнул, что ответственность за схему несет лично Петр Порошенко, который тогда занимал должность президента Украины. За подобное преступление, уверен Кислин, он должен понести заслуженное наказание. "Порошенко – главный враг. Безответственный, жадный. Что я могу сказать о человеке, который обворовывал. Ну как можно такого человека держать на свободе даже?" – заключил он.
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