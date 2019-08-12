Порошенко прикрылся детьми от разъяренной толпы

Допрос бывшего президента Украины Петра Поршенко, являющегося фигурантом более чем десятка уголовных дел, обещает стать одним из самых популярных политических шоу в стране. По крайней мере посмотреть на прибытие политика к зданию Государственного бюро расследований собралась настоящая толпа.
Пришедшие разделились на две противостоящие друг другу группы. Одни воспользовались близостью к Петру Порошенко, чтобы обвинить его в воровстве и других преступлениях и криком выразить политику свое неудовлетворение его поступками на посту президента. Другие, наоборот, хотели поддержать бывшего главу государства.
Поддержать Петра Порошенко пришли его дети – сын Михаил, а также дочери Саша и Женя, передает сайт ТВ Центр. С плакатами в руках они оказались в первом ряду и, практически, прикрыли отца от агрессивно настроенных протестующих.
Отметим, также на месте для поддержания порядка дежурят несколько десятков правоохранителей. До открытых столкновений между собравшимися не дошло – они предпочли соревноваться в громкости своих кричалок.
Напомним, ранее стало известно о том, что Петр Порошенко вернулся на Украину после того, как с семьей улетел в неизвестном направлении. Тогда многие связали это с тем, что политик мог опасаться ареста. Однако бывший президент все же вернулся, после чего практически сразу был вызван на допрос.
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