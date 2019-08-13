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Политика

Сын крупно подставил Порошенко перед допросом

Петр Порошенко. Фото: www.globallookpress.com
Диалог журналистов с сыном Петра Порошенко Михаилом вызвал острую реакцию в украинском сегменте Сети. Все дело в русском языке, на котором молодой человек общался с прессой.
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Дети бывшего президента Украины – Михаил, Александра и Евгения Порошенко – пришли к зданию Государственного бюро расследований, чтобы поддержать отца и защитить его от разъяренной толпы противников, которые, кажется, были готовы порвать политика на месте. Попытка изменить общественное мнение, однако, провалилась.

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Петр Алексеевич Порошенко

Петр Алексеевич Порошенко бывший президент Украины

Многие раскритиковали сам факт того, что экс-глава государства потянул на митинг в свою поддержку собственных детей. Напрасно он объяснял, что о планах сына и дочерей ничего не знал и даже не заметил их в толпе, хоть те и стояли в первом ряду. Однако наибольшим ударом по репутации Петра Порошенко как ревнителя украинского особого пути, независимой культуры и языка, стал диалог журналистов с его отпрыском.

Выяснилось, что у Михаила Порошенко наблюдаются серьезные проблемы с украинским языком. На нем он не смог связать и двух слов, отвечая на вопросы журналиста. "Конечно, в идеале было бы лучше разговаривать по-украински, но я говорю по-русски", – попытался оправдаться молодой человек.

"Мне все-таки украинский ближе к сердцу, но, к сожалению, многие люди в моем окружении разговаривают по-русски, поэтому...", – признался сын Петра Порошенко. Он подчеркнул, что все же способен вести диалог на украинском языке, однако свое умение демонстрировать не стал, сбежав от журналистов.

Пользователи Сети остались в недоумении от увиденного. Часть радикально настроенных украинских националистов была готова закрыть глаза на возможные преступления Петра Порошенко только из-за того, что тот на посту президента Украины последовательно проводил политику украинизации и преследования русского языка. Однако выступление его сына Михаила показало, что политик не справился с поставленной задачей даже внутри собственной семьи.

Автор: 13 августа 2019, 15:59

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