Сын крупно подставил Порошенко перед допросом

Диалог журналистов с сыном Петра Порошенко Михаилом вызвал острую реакцию в украинском сегменте Сети. Все дело в русском языке, на котором молодой человек общался с прессой.

Дети бывшего президента Украины – Михаил, Александра и Евгения Порошенко – пришли к зданию Государственного бюро расследований, чтобы поддержать отца и защитить его от разъяренной толпы противников, которые, кажется, были готовы порвать политика на месте. Попытка изменить общественное мнение, однако, провалилась.

Многие раскритиковали сам факт того, что экс-глава государства потянул на митинг в свою поддержку собственных детей. Напрасно он объяснял, что о планах сына и дочерей ничего не знал и даже не заметил их в толпе, хоть те и стояли в первом ряду. Однако наибольшим ударом по репутации Петра Порошенко как ревнителя украинского особого пути, независимой культуры и языка, стал диалог журналистов с его отпрыском.

Выяснилось, что у Михаила Порошенко наблюдаются серьезные проблемы с украинским языком. На нем он не смог связать и двух слов, отвечая на вопросы журналиста. "Конечно, в идеале было бы лучше разговаривать по-украински, но я говорю по-русски", – попытался оправдаться молодой человек.

Это ж каким надо быть махровым жлобом, чтобы на митинг в защиту самого себя притащить своих же детей?! Тут одно из двух: Порошенко или окончательно свихнулся, или Марина ему что-то недоговаривает. — Добкин Михаил (@mdobkin) August 12, 2019

"Мне все-таки украинский ближе к сердцу, но, к сожалению, многие люди в моем окружении разговаривают по-русски, поэтому...", – признался сын Петра Порошенко. Он подчеркнул, что все же способен вести диалог на украинском языке, однако свое умение демонстрировать не стал, сбежав от журналистов.

Пользователи Сети остались в недоумении от увиденного. Часть радикально настроенных украинских националистов была готова закрыть глаза на возможные преступления Петра Порошенко только из-за того, что тот на посту президента Украины последовательно проводил политику украинизации и преследования русского языка. Однако выступление его сына Михаила показало, что политик не справился с поставленной задачей даже внутри собственной семьи.