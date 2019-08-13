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Политика

Порошенко превращает свои допросы в грязное шоу

Петр Порошенко. Фото: www.globallookpress.com
Бывший президент Украины Петр Порошенко признался, что с недоверием относится к Государственному бюро расследований. Так он объяснил свое желание устроить из дачи показаний грязное ток-шоу с детектором лжи.
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Народная молва отправляет Петра Порошенко в тюрьму с того самого момента, как он с треском проиграл выборы президента Украины. Одни уверены, что перед вынесением обвинительного приговора политик успеет сбежать за границу. Другие считают, что он найдет способ избежать уголовного преследования. Как бы то ни было, ведется расследование, а украинская общественность наблюдает за происходящим.

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Петр Алексеевич Порошенко

Петр Алексеевич Порошенко бывший президент Украины

В свою очередь Петр Порошенко делает все, чтобы людям было удобнее следить за перипетиями уголовного дела. Политик буквально превращает расследование в ток-шоу с неожиданными поворотами и личными подробностями. Не обошлось и без применения модного нынче детектора лжи.

"Я не доверяю Государственному бюро расследований. Я не доверяю их руководству. Я не верю в беспристрастность следствия. В то же время на те вопросы – а у меня есть этот перечень, которые они хотели озвучить, – я готов пройти детектор лжи на "Прямом" канале в прямом эфире", – цитирует Life бывшего президента Украины.

Ранее Петр Порошенко не нашел ничего лучше, чем прикрыться от разъяренной толпы своими детьми. Недовольных итогами работы политика на посту президента пытались перекричать его сторонники. В первых рядах стояли отпрыски экс-главы Незалежной – сын Михаил и дочери Саша и Женя.

Автор: 13 августа 2019, 11:53
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