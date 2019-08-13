Порошенко превращает свои допросы в грязное шоу

Народная молва отправляет Петра Порошенко в тюрьму с того самого момента, как он с треском проиграл выборы президента Украины. Одни уверены, что перед вынесением обвинительного приговора политик успеет сбежать за границу. Другие считают, что он найдет способ избежать уголовного преследования. Как бы то ни было, ведется расследование, а украинская общественность наблюдает за происходящим.
В свою очередь Петр Порошенко делает все, чтобы людям было удобнее следить за перипетиями уголовного дела. Политик буквально превращает расследование в ток-шоу с неожиданными поворотами и личными подробностями. Не обошлось и без применения модного нынче детектора лжи.
"Я не доверяю Государственному бюро расследований. Я не доверяю их руководству. Я не верю в беспристрастность следствия. В то же время на те вопросы – а у меня есть этот перечень, которые они хотели озвучить, – я готов пройти детектор лжи на "Прямом" канале в прямом эфире", – цитирует Life бывшего президента Украины.
Это ж каким надо быть махровым жлобом, чтобы на митинг в защиту самого себя притащить своих же детей?! Тут одно из двух: Порошенко или окончательно свихнулся, или Марина ему что-то недоговаривает.— Добкин Михаил (@mdobkin) August 12, 2019
Ранее Петр Порошенко не нашел ничего лучше, чем прикрыться от разъяренной толпы своими детьми. Недовольных итогами работы политика на посту президента пытались перекричать его сторонники. В первых рядах стояли отпрыски экс-главы Незалежной – сын Михаил и дочери Саша и Женя.
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