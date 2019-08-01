Сбежавший с Украины Порошенко бросился в ноги Трампу

Поддержка президента США Дональда Трампа или его соратников может оказаться весьма кстати. На Украине против бывшего лидера и его
окружения возбуждено больше десяти уголовных дел, и это не предел.
Представлять интересы Порошенко в США будут крупные американские лоббистские компании. Как сообщает издание "Вести Украина" со ссылкой на осведомленные источники, бывший президент прекрасно осознает всю серьезность своего положения и намерен сопротивляться давлению Государственного бюро расследований.
"Можно, например, ждать публичной поддержки в Вашингтоне в случае попыток ареста", – пояснил один из источников.
Украинский политолог Алексей Якубин не исключает, что Петр Порошенко может повторить судьбу бывшего президента Грузии Михаила Саакашвили. В пример эксперт приводит отъезд экс-лидера Незалежной на лечение в Лондон, где осели некоторые его соратники. Но пребывание за границей осложнит для Порошенко борьбу за украинские бизнес-активы, заметил аналитик.
Близкие к Порошенко сайты вчера распространяли это фото - видите, наш фюрер в простом самолете, в эконом-классе, лично чемодан на полку кладет— Oleg Panfilov (@OlegPanfilov7) July 31, 2019
Думаю, фотография не вчерашняя, но вопрос прежний - вернется ли товарищ? pic.twitter.com/UdxxZAuiFy
На днях Государственное бюро расследований возбудило против Порошенко очередное уголовное дело. Его обвиняют во вмешательстве в судебный процесс и давлении на судей. Заявителем выступил бывший руководитель Апелляционного суда украинской столицы Антон Чернушенко.
По его словам, Порошенко и люди из его администрации требовали вынесения выгодных им судебных решений. Служитель Фемиды не выдержал давления и в 2015 году покинул Украину.
Против Порошенко и его окружения возбуждено 12 уголовных дел. Политика подозревают в узурпации власти, коррупции, легализации преступных доходов. Также экс-президента считают ответственным за отправку украинских моряков в Керченский пролив в ноябре прошлого года.
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