Обнародованы шокирующие подробности бегства Порошенко с Украины

Бывший президент Украины Петр Порошенко покинул страну в неизвестном направлении. Спустя несколько дней на телевидении озвучили любопытные подробности бегства политика. Поговаривают, что перед этим он прикарманил солидную сумму денег.



Уехал ли Порошенко навсегда или бывший президент еще объявится на Украине? Таким вопросом задался киевский политолог Михаил Погребинский. "У меня закрадывается подозрение, что, может быть, уже и не вернется", – сказал эксперт в эфире телеканала NewsOne.



Погребинский отметил, что из Киева Порошенко полетел в Стамбул, а оттуда в Дубай, где его следы затерялись. С собой он прихватил кругленькую сумму, уверен эксперт. "Полтонны стодолларовых бумаг обналичил из своего банка – кто-нибудь знает, где эти деньги?" – задался вопросом Погребинский.

Сообщения об отъезде Порошенко с Украины появились в прессе в минувший понедельник. Вместе с политиком на двух самолетах страну покинула его семья в полном составе. От услуг охраны бывший президент отказался.

По имеющимся сведениями, Порошенко полетел в Объединенные Арабские Эмираты. Там его следы затерялись. Где сейчас находится бывший президент, знают, видимо, только самые близкие его соратники.

Порошенко вместе с семьёй бежал с Украины аж на двух самолётах - один в Германию, один в ОАЭ.

Интересно, связано ли это с тем, что против него открыли уже девятое уголовное дело, или просто совпадение?) pic.twitter.com/PgJ3zKx8jp — Лютый (@angrybeears) July 30, 2019

Отъезд Порошенко с Украины произошел после провального выступления его партии "Европейская солидарность" на недавних выборах в Верховную раду. Его коллеги довольствовались 9% голосов украинцев, причем в апреле на выборах главы государства политика поддержали 25% граждан.

Поражение на голосовании в новый состав парламента ослабляет и без того шаткое положение Порошенко. Сейчас против политика и его окружения возбуждено 11 уголовных дел. Не исключено, что по итогам выборов давление на бывшего президента будет усилено.