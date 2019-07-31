Обнародованы шокирующие подробности бегства Порошенко с Украины

Уехал ли Порошенко навсегда или бывший президент еще
объявится на Украине? Таким вопросом задался киевский политолог Михаил
Погребинский. "У меня закрадывается подозрение, что, может быть, уже и не
вернется", – сказал эксперт в эфире телеканала NewsOne.
Погребинский отметил, что из Киева Порошенко полетел в Стамбул, а оттуда в Дубай, где его следы затерялись. С собой он прихватил кругленькую сумму, уверен эксперт. "Полтонны стодолларовых бумаг обналичил из своего банка – кто-нибудь знает, где эти деньги?" – задался вопросом Погребинский.
Сообщения об отъезде Порошенко с Украины появились в прессе в минувший понедельник. Вместе с политиком на двух самолетах страну покинула его семья в полном составе. От услуг охраны бывший президент отказался.
По имеющимся сведениями, Порошенко полетел в Объединенные Арабские Эмираты. Там его следы затерялись. Где сейчас находится бывший президент, знают, видимо, только самые близкие его соратники.
Порошенко вместе с семьёй бежал с Украины аж на двух самолётах - один в Германию, один в ОАЭ.— Лютый (@angrybeears) July 30, 2019
Интересно, связано ли это с тем, что против него открыли уже девятое уголовное дело, или просто совпадение?) pic.twitter.com/PgJ3zKx8jp
Отъезд Порошенко с Украины произошел после провального выступления его партии "Европейская солидарность" на недавних выборах в Верховную раду. Его коллеги довольствовались 9% голосов украинцев, причем в апреле на выборах главы государства политика поддержали 25% граждан.
Поражение на голосовании в новый состав парламента ослабляет и без того шаткое положение Порошенко. Сейчас против политика и его окружения возбуждено 11 уголовных дел. Не исключено, что по итогам выборов давление на бывшего президента будет усилено.
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