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Политика

Обнародованы шокирующие подробности бегства Порошенко с Украины

Петр Порошенко. Фото: www.globallookpress.com
Бывший президент Украины Петр Порошенко покинул страну в неизвестном направлении. Спустя несколько дней на телевидении озвучили любопытные подробности бегства политика. Поговаривают, что перед этим он прикарманил солидную сумму денег. 
прочитано 1230 раз

Уехал ли Порошенко навсегда или бывший президент еще объявится на Украине? Таким вопросом задался киевский политолог Михаил Погребинский. "У меня закрадывается подозрение, что, может быть, уже и не вернется", – сказал эксперт в эфире телеканала NewsOne.

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Петр Алексеевич Порошенко Бывший президент Украины

Погребинский отметил, что из Киева Порошенко полетел в Стамбул, а оттуда в Дубай, где его следы затерялись. С собой он прихватил кругленькую сумму, уверен эксперт. "Полтонны стодолларовых бумаг обналичил из своего банка – кто-нибудь знает, где эти деньги?" – задался вопросом Погребинский.

Сообщения об отъезде Порошенко с Украины появились в прессе в минувший понедельник. Вместе с политиком на двух самолетах страну покинула его семья в полном составе. От услуг охраны бывший президент отказался.

По имеющимся сведениями, Порошенко полетел в Объединенные Арабские Эмираты. Там его следы затерялись. Где сейчас находится бывший президент, знают, видимо, только самые близкие его соратники.

Отъезд Порошенко с Украины произошел после провального выступления его партии "Европейская солидарность" на недавних выборах в Верховную раду. Его коллеги довольствовались 9% голосов украинцев, причем в апреле на выборах главы государства политика поддержали 25% граждан.

Поражение на голосовании в новый состав парламента ослабляет и без того шаткое положение Порошенко. Сейчас против политика и его окружения возбуждено 11 уголовных дел. Не исключено, что по итогам выборов давление на бывшего президента будет усилено.

Автор: 31 июля 2019, 14:51
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комментарии

Ответить:

ИЛИ ВОЙДИТЕ ЧЕРЕЗ СОЦСЕТЬ

Гость
Ответить
Молодец Порошенко нахлобучил кастрюлеголовых
Екатерина
Ответить
ПРИ ПУТЕНЕ ТАК И БУДЕТ ВСЕ ГОРЕТЬ И ТОНУТЬ! ИРКУТСКАЯ ОБЛАСТЬ ЖЕЛАЕТ ЕМУ АД!!!
Екатерина
Ответить
ПУТЕН, УХОД, НАДОЕЛ !
Екатерина
Ответить
ПУТЕН, УХОДИ!° НАДОЕЛ!
1

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