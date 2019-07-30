Удравший с Украины Порошенко сделал неожиданное заявление

Экс-президент Украины Петр Порошенко нелепо оправдался за провал на выборах в Верховную раду, где его партия "Европейская солидарность" набрала около 9% голосов. Бывший глава государства заявил, что стал жертвой более удачливых политиков.



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