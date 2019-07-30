Удравший с Украины Порошенко сделал неожиданное заявление

По словам Петра Порошенко, на выборы шли десятки партий, которые имели
схожую с "Европейской солидарностью" идеологию. В частности, такой
политсилой была "Украинская стратегия" премьер-министра Незалежной Владимира Гройсмана.
В беседе с "Украинской правдой" экс-президент заявил, что эти партии получали от "Европейской солидарности" предложения объединить силы, но отказались. "У нас были все шансы занять второе место", – отметил Порошенко.
В неубедительном результате своей партии бывший президент усмотрел также происки недругов. По его словам, против "Европейской солидарности" работали некие "организованные группы" и даже Министерство внутренних дел. Ведомство с 2014 года возглавляет Арсен Аваков - один из главных врагов Петра Порошенко.
Политик поспешил покинуть Украину, не дожидаясь окончательного формирования нового состава Верховной рады. Накануне СМИ сообщили, что семья Порошенко в полном составе выехала за границу без сопровождения охраны. Они на двух лайнерах полетели в Объединенные Арабские Эмираты, где их следы затерялись.
Бывший лидер Украины покинул страну после допроса в Государственном бюро расследований. Против политика и его окружения возбуждено 11 уголовных дел. Порошенко подозревают в узурпации власти, коррупции, легализации преступных доходов.
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