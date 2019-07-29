Униженного неудачника Порошенко ударили по самому больному

На недавних выборах в Верховную раду партия Порошенко
"Европейская солидарность" потерпела обидное поражение. За бывшего
президента и его соратников проголосовали около 9% украинцев. Единственным
одномандатным округом, где победил выдвиженец от партии экс-президента, стала
Львовская область.
Но и ее бывший глава государства, видимо, может потерять в самое ближайшее время. Львовский административный суд решил пересчитать голоса в регионе, где победил выдвиженец от "Европейской солидарности" Михаил Бондарь.
В окружении Порошенко такое решение восприняли нервно. Вердикт суда в "Европейской солидарности" назвали "попыткой отобрать честную и законную победу".
Сторонники Порошенко указали на отсутствие нарушений в ходе голосования. Решение львовского суда принято безосновательно, уверены в партии.
1-е место партии Зеленского и 2-е Оппозиционного блока говорят об усталости украинских избирателей от Порошенко, Тимошенко и всяческих Ляшко, которые в течение пяти лет уничтожали Украину. Люди хотят качественно новой политики. Способен ли на неё Зеленский - ясности все ещё нет.— Алексей Пушков (@Alexey_Pushkov) July 22, 2019
Поражение на выборах в Верховную раду стало тяжелым ударом для бывшего президента. Против Порошенко и его окружения возбуждено уже 11 уголовных дел.
По одному из эпизодов 25 июля Порошенко пришел на допрос в Государственное бюро расследований. Бывшему президенту дали от ворот поворот: выслушивать политика следователи отказались и пригласили его прийти на два дня позже.
Популярные темы форума
Ругаюсь с матерью всю жизнь,что делать ?
Телепередача"Модный приговор"полный отстой!.
Как Пугачева так похудела?
Что такое чистая любовь?
Почему в России ,как детский лагерь,так проишедствие???
Кому на Руси жить хорошо?
Почему изменяем своим супругам?..
хоть бы войны не было!
Секс раз в день но мне мало
Мне 35 и у меня не было секса
Бузова блондинка или брюнетка?
Кабачки, чеснок это отрава, химия
девушку убили на детской площадке
Не говорит что любит
Насилие в семье
раньше я хотела стать богатой!
Болит зуб мудрости
О "Мавроди"и нашего времени.
Смертная казнь в России
Отдых без детей
Задержка 3 недели
Деятели ккльтуры и спорта ходатайствуют об освобождении вора в законе Шишкана, потому что он поддерживал юных футболистов и ветеранов футбола, а также был меценатом. Почему они не задаются вопросом откуда деньги у вора в законе?
Подорожают тортики и шоколадки
Откуда вы?
Ризо и Оболенская?
Алименты не заплатил, значит все???
Как похудеть за 5 дней
Исполнение желания
Отношения
Оральный секс