Загнанный в угол Порошенко на допросе признал свою вину

У Петра Порошенко даже нет готовой версии, чтобы как-то попытаться оправдать решения, принятые им на посту президента. Бывшему лидеру только и оставалось, что ссылаться на 63 статью конституции, комментирует итоги допроса известный блогер, новоизбранный депутат Верховной рады Максим Бужанский.
"Это значит не только то, что он полностью виновен во всем, что предъявляется. Это значит, что он даже не может придумать какую-то версию, которую можно было бы представить следствию", – пишет депутат Рады в Facebook. Бужанский признается, что ждал этого момента ровно 5 лет – и теперь наслаждается.
Петр Порошенко явился на допрос 25 июля. Как отметил позже юрист Андрей Портнов, который лично инициировал несколько уголовных дел против экс-президента, бывшего лидера Незалежной внезапно поразила амнезия. На все вопросы он либо отвечал, что ничего не помнит, либо заявлял, что не хочет свидетельствовать против себя.
Напомним, когда бывший президент покидал офис ГБР, его атаковали четверо неизвестных. Один из них запрыгнул на капот автомобиля Петра Порошенко. Вмешалась охрана и полиция, дело закончилось дракой между сторонниками и противниками Порошенко. Нападавшие тем временем скрылись.
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