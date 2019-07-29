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Политика

Неполноценный: Зеленскому вынесли неутешительный вердикт

Владимир Зеленский. Фото: www.globallookpress.com
У экспертов плохие новости для президента Украины Владимира Зеленского. Главы западных стран не воспринимают нового лидера Незалежной как полноценного политика. Неутешительный вердикт Зеленскому вынес политолог Алексей Мухин. 
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В глазах европейских политиков Зеленский еще не вырос в равного партнера. Поэтому они называют его в уменьшительно-ласкательных тонах, заявил Мухин в эфире радиостанции "Вести".

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Владимир Александрович Зеленский

Владимир Александрович Зеленский Актер, политик

"Я имею срез мнений о нем со стороны коллег из Западной Европы. Они пока не считают его полноценным политиком", – отметил аналитик.

По его словам, главы европейских государств называют Зеленского не по имени-отчеству, а просто "Зе". "Вот, когда он из "Зе" превратится во Владимира Александровича Зеленского, тогда мы и поговорим", – резюмировал Мухин.

К президенту Зеленскому на Западе в целом относятся пока настороженно. Первый зарубежный визит в качестве главы государства он совершил в середине июня.

Первым делом новый лидер Незалежной отправился во Францию, где провело переговоры с президентом Пятой республики Эммануэлоем Макроном. После этого он направился в Германию, где встретился с канцлером ФРГ Ангелой Меркель.

Рядом с Зеленским главу германского правительства неожиданно начало трясти. Президент Украины помогать ей отказался, вместо этого он делал вид, будто ничего не замечает, а позже оправдал свое бездействие тем, что жизни канцлера ФРГ якобы ничего не угрожало.

Не питает восторга к Зеленскому и европейская пресса. Так, польская газета Fronda расценила победу пропрезидентской партии "Слуга народа" на недавних парламентских выборах как "российский реванш". По их мнению, обновленная Верховная рада будет действовать в интересах Москвы.

Автор: 29 июля 2019, 21:52
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