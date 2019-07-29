Зеленскому дали пощечину за странные слова об украинском прошлом

В минувшее воскресенье православные отмечали 1031 год со дня
крещения Руси. На Украине прошли масштабные мероприятия. Президент
Незалежной Владимир Зеленский решил не упускать момента и обратился к согражданам по
случаю праздника.
"Поздравляю всех с Днем крещения Киевской Руси-Украины! Это историческое событие стало мощным стимулом к объединению древнего государства, его укрепления и развития", – написал украинский лидер в своем Twitter.
Заявление Зеленского пользователи Сети восприняли неоднозначно. Как украинские, так и российские комментаторы упрекнули его в незнании истории.
Так, пользователь Александр 40 RUS отметил, что государства Киевская Русь-Украина никогда не существовало. "Была Киевская Русь! И эта Киевская Русь – не Украина. Киев – русский город!" – написал он под сообщением Зеленского.
Другая подписчица указала президенту на некорректность термина "крещение Киевской Руси". "Было только крещение Руси", – добавила она.
Вітаю всіх з Днем Хрещення Київської Русі-України! Ця історична подія стала потужним стимулом до об'єднання прадавньої держави, їі зміцнення і розвитку. Я закликаю предстоятелів церков до діалогу, аби віра єднала, а не розділяла українців. В єдності – наша сила і наше майбутнє!— Володимир Зеленський (@ZelenskyyUa) July 28, 2019
Некоторые и вовсе дошли до оскорблений в адрес Зеленского. "Президенту тупым быть нельзя", – написал один из пользователей.
Ранее с критикой в адрес Владимира Зеленского выступила депутат Госдумы Наталья Поклонская. Политика президента и его команды ничем не отличается от действий предшественников, с горечью констатировала парламентарий. Речь идет о ситуации в Донбассе, где продолжаются боевые действия.
Популярные темы форума
Ругаюсь с матерью всю жизнь,что делать ?
Телепередача"Модный приговор"полный отстой!.
Как Пугачева так похудела?
Что такое чистая любовь?
Почему в России ,как детский лагерь,так проишедствие???
Кому на Руси жить хорошо?
Почему изменяем своим супругам?..
хоть бы войны не было!
Секс раз в день но мне мало
Бузова блондинка или брюнетка?
Мне 35 и у меня не было секса
девушку убили на детской площадке
Кабачки, чеснок это отрава, химия
Не говорит что любит
Насилие в семье
раньше я хотела стать богатой!
Болит зуб мудрости
О "Мавроди"и нашего времени.
Смертная казнь в России
He вeзёт
Отдых без детей
Задержка 3 недели
Деятели ккльтуры и спорта ходатайствуют об освобождении вора в законе Шишкана, потому что он поддерживал юных футболистов и ветеранов футбола, а также был меценатом. Почему они не задаются вопросом откуда деньги у вора в законе?
Подорожают тортики и шоколадки
Откуда вы?
Ризо и Оболенская?
Алименты не заплатил, значит все???
Как похудеть за 5 дней
Исполнение желания
Отношения