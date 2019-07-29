Киев объявил о крахе украинской "оборонки"

Администрация Петра Порошенко не смогла создать достаточного уровня конкуренции и обеспечить финансирование сектора ВПК. В конечном итоге это привело к развалу "оборонки", уверен назначенный на пост главы СНБО Владимиром Зеленским Александр Данилюк.
"Из-за того, что в ВПК, "оборонке", были четко закрепленные частные интересы чиновников, сектор разваливался, то есть "оборонка" у нас разваливалась. Не могла развиваться, не был создан достаточный уровень конкуренции, финансирование не содействовало развитию", – заявил Данилюк, изучив "наследство", которое оставила ему в ведомстве администрация Петра Порошенко.
Несмотря на такое заключение, начать реформы новая украинская власть намерена со Службы безопасности Украины. Западных кураторов Украины удивило, что команда Зеленского берется в первую очередь за контрразведку. Однако эксперты считают, что таким образом СБУ пытаются очистить от ставленников Петра Порошенко, передает "ТВ Центр".
Запад подверг жесткой критике и закон об исключительности украинского языка, который Петр Порошенко успел "протолкнуть" в Раде прямо перед своим уходом с поста президента. Новой администрации напоминают, что он касается не только русскоязычного населения Украины – на западе страны проживают венгры и румыны. Представители ОБСЕ уже работают с украинским министерством культуры, чтобы привести закон в соответствие с нормами конституции.
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