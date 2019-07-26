Украинцы умоляют Зеленского отпустить их в Крым

Обращение к Владимиру Зеленскому инициировал житель Севастополя, который сейчас живет на Украине. Он поясняет в документе: украинцам, которые хотят встретиться со своими родственниками в Крыму, приходится преодолевать трудности. В частности, из-за запретов Киева они прибегают к услугам нелегальных перевозчиков и существенно переплачивают за поездки.
При этом вся необходимая инфраструктура для возобновления железнодорожного сообщения существует. Поезда ведь ходили на полуостров через украинскую территорию. Однако в декабре 2014 года Совет национальной безопасности и обороны ввел запрет на регулярные пассажирские перевозки в Крым авиационным и железнодорожным транспортом, а позже радикалы заблокировали и железнодорожную ветку в Армянск, напоминает ТАСС.
"Просто одним указом отменить запрет и пустить поезда до начала железнодорожного сообщения через Крымский мост, до декабря 2019. Потому что если потянуть с этим еще, то мы там со своими поездами уже никому не будем нужны", – считает автор петиции, направленной Владимиру Зеленскому.
Сейчас в Крыму действует только пригородное сообщение. На декабрь запланировано открытие железнодорожной части Крымского моста, о чем и напомнили Владимиру Зеленскому. После запуска движения по переправе поезда будут ходить в Крым из десятка российских городов.
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