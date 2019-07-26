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Политика

На загнанного Порошенко дерзко напали средь бела дня из-за "бюрократического ада"

Петр Порошенко. Фото: www.globallookpress.com
Стали известны мотивы нападения на кортеж экс-президента страны возле здания Государственного бюро расследований (ГБР) Украины 25 июля. Раскрыта и личность зачинщика атаки на Петра Порошенко.
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Четверо злоумышленников атаковали политика, когда он садился в авто, однако охрана успела пресечь их действия. Зачинщиком нападения стал бывший боец полка нацгвардии "Азов" Никита Макеев. Он забрался на автомобиль Петра Порошенко. Инцидент произошел, когда тот покидал здание после часового допроса по делу о возможном отмывании средств.

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Петр Алексеевич Порошенко Бывший президент Украины

Известно, что Макеев  – уроженец России, которому ранее президент Владимир Зеленский выдал гражданство Украины, сообщают "Украинские новости".

Боевик "Азова" объяснил причину нападения на Петра Порошенко. Мужчина записал видеообращение в Facebook. Он потребовал судить политика и конфисковать его имущество. Макеев заявил, что хотел отомстить за "пять лет унижений".

По словам атаковавшего Петра Порошенко злоумышленника, тот обещал предоставить добровольцам, которые убивали ополченцев в Донбассе, "украинское гражданство". Но слова не сдержал: вместо этого были "бюрократические круги ада", сообщает "Царьград". Это и вызвало в Макееве ненависть к политику.

Также Макеев отрицает, что хотел устроить "покушение" на Петра Порошенко. Он намерен добиться судебного разбирательства. В свою очередь киевская полиция завела по факту случившегося уголовное дело по статье "Хулиганство", передает телеканал "360". Санкция, которую она предусматривает, грозит лишением свободы сроком до четырех лет.

Автор: 26 июля 2019, 09:35
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