Жаждут встречи: возбужденный Зеленский облизал податливого Трампа

Владимир Зеленский и Дональд Трамп обсудили перспективы энергетического и экономического сотрудничества Украины и Соединенных Штатов. Как отмечается в сообщении пресс-службы Белого дома, оба лидера заявили, что с нетерпением ждут возможности провести личную встречу.
Президент США поздравил украинского лидера с победой его партии "Слуга народа" на выборах в Верховную раду. Дональд Трамп сказал Владимиру Зеленскому: он уверен, что обновленное украинское правительство сможет завершить расследование дел о коррупции в стране и повысить имидж Украины.
Внеочередные выборы в Раду прошли на Украине 21 июля. Подсчитаны 99,9% бюллетеней, победу одерживает партия Владимира Зеленского с 43% голосов украинцев. В парламент проходят еще четыре партии – "Оппозиционная платформа – За жизнь" Виктора Медведчука, "Батькивщина" Юлии Тимошенко, "Европейская солидарность" Петра Порошенко и "Голос" Святослава Вакарчука.
Владимир Зеленский в разговоре с Дональдом Трампом поблагодарил американского лидера за поддержку. Украинский президент также выразил благодарность Вашингтону за усиление антироссийских санкций и сохранение давления на Москву, передает ТАСС.
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