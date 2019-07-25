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Политика

Жаждут встречи: возбужденный Зеленский облизал податливого Трампа

Владимир Зеленский. Фото: www.globallookpress.com
Владимир Зеленский и Дональд Трамп с нетерпением ждут личной встречи. Президент США поговорил с украинским лидером по телефону. Договорились укреплять отношения Вашингтона и Киева.
прочитано 97 раз

Владимир Зеленский и Дональд Трамп обсудили перспективы энергетического и экономического сотрудничества Украины и Соединенных Штатов. Как отмечается в сообщении пресс-службы Белого дома, оба лидера заявили, что с нетерпением ждут возможности провести личную встречу.

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Владимир Александрович Зеленский Актер, политик

Президент США поздравил украинского лидера с победой его партии "Слуга народа" на выборах в Верховную раду. Дональд Трамп сказал Владимиру Зеленскому: он уверен, что обновленное украинское правительство сможет завершить расследование дел о коррупции в стране и повысить имидж Украины.

Внеочередные выборы в Раду прошли на Украине 21 июля. Подсчитаны 99,9% бюллетеней, победу одерживает партия Владимира Зеленского с 43% голосов украинцев. В парламент проходят еще четыре партии – "Оппозиционная платформа – За жизнь" Виктора Медведчука, "Батькивщина" Юлии Тимошенко, "Европейская солидарность" Петра Порошенко и "Голос" Святослава Вакарчука.

Владимир Зеленский в разговоре с Дональдом Трампом поблагодарил американского лидера за поддержку. Украинский президент также выразил благодарность Вашингтону за усиление антироссийских санкций и сохранение давления на Москву, передает ТАСС.

Автор: 25 июля 2019, 21:51
ФОТОРЕПОРТАЖ

Выборы на Украине: партия Зеленского оставила соперников с носом

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