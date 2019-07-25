Стало известно о ревности Зеленского к Путину

Глава Украины сильно расстроен, уверен Владимир Соловьев. Он считает, что Владимир Зеленский затаил обиду на Владимира Путина, ведь президент России поздравил Бориса Джонсона с назначением на пост премьер-министра Великобритании, а его с победой на выборах – нет.
"Зеленскому стало еще обиднее", – цитирует телеведущего URA.ru. Пользователи Сети отреагировали на публикацию Соловьева. Один из них убежден, что в Зеленском говорит ревность.
Напомним, что Владимир Путин отправил новому премьер-министру Великобритании поздравительную телеграмму. Тереза Мэй официально покинула пост, уступив его Борису Джонсону.
Ранее официальный представитель Кремля Дмитрий Песков заявил, что президент России будет поздравлять Владимира Зеленского не с избранием на должность главы государства, а с "успехами в деле урегулирования внутреннего конфликта в Донбассе, а также в нормализации отношений двух стран", передает "Царьград".
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