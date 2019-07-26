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Гороскоп

Погубят деньги и женщина: названа неожиданная причина провала Зеленского

Владимир Зеленский. Фото: www.globallookpress.com
Вокруг персоны нового президента Украины Владимира Зеленского сейчас много разговоров. Но, судя по картам, ситуация складывается более чем тревожная.
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"У украинского президента полно страхов и разочарований, поэтому в душе у него кипят нешуточные страсти. Он надеется, что ему повезет, и участь Порошенко его не коснется – он выйдет сухим из воды, и судьба  повернется к его персоне лицом. Карты говорят, что он думает больше о себе, нежели о государстве, – рассказала "Дни.ру" ясновидящая Наталья Копнева. – В психологическом плане он очень устал из-за постоянного напряжения, но старается не показывать этого на людях. По сути Зеленский остался все тем же актером, который просто играет роль, и в душе считает, что от него отвернулась удача, потому что понимает: не по Сеньке шапка".

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 Владимир Александрович Зеленский

Владимир Александрович Зеленский Актер, политик

По словам гадалки, он не справляется с тем объемом задач, который есть у реального, а не киношного президента. Ему хочется быть идеальным и сильным управленцем, в которого верят и которому доверяют, но у страны слишком много проблем, чтобы оставаться идеальным лидером в белых перчатках. "Сейчас по истечении не такого долго срока его нахождения у власти, он жалеет, что взялся за управление государством. Карты подсказывают, что совсем скоро в его жизни начнется новый этап, где не будет место предвыборной эйфории и актерской игре, потому что все будет взаправду. Ему будет с каждым днем все сложнее и сложнее удержаться у власти", – добавила она.

Постепенно рейтинг Зеленского пойдет на спад, уверена Копнева. Причем карты намекают, что проблемы будут связаны с двумя ситуациями – финансами и некой персоной, которая начнет охоту на украинского президента. Что касается финансов, то, скорее всего, это будет связано с МВФ, без помощи которого Украина вряд ли сможет выйти из экономического кризиса. Несмотря на попытки и желание Зеленского ни от кого не зависеть, ему, вероятнее всего, придется обратиться за финансовой помощью, что тут же нанесет урон по его идеальному образу у электората.

Второй толчок Владимир Зеленский получит от некой влиятельной женщины, хорошо известной в политических кругах. "Их противостояние и постоянные стычки поставят крест на карьере политика Зеленского. Начнется его молниеносное падение вниз с пьедестала. И, к сожалению, в этой ситуации никто ему помочь не сможет. Что касается его здоровья, все эти перипетии его не сломят. Нервный срыв ему явно не грозит. Он покинет президентское кресло, потому что реальная власть и управление страной не имеют ничего общего со съемками в сериале, однако он это поймет слишком поздно", – добавила она.

26 июля 2019, 06:02

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