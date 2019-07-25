Порошенко едва не убили после унизительного допроса

Петр Порошенко подвергся нападению после допроса в Государственном бюро расследований. Четверо неизвестных набросились на экс-президента, когда он садился в автомобиль. Очевидцы снимали покушение на видео.

Группа неизвестных поджидала экс-президента Украины у выхода из здания ГБР. Один из молодых людей прыгнул на капот автомобиля политика. Охрана Порошенко отреагировала, и нападавших удалось оттеснить.

Однако один из них успел распылить в глаза охраннику слезоточивый газ. Несмотря на то, что в дело вмешалась полиция, нападавшие скрылись. После этого Порошенко уже беспрепятственно сел в автомобиль и покинул место происшествия.

В отношении бывшего украинского лидера и его приближенных возбуждено 11 уголовных дел. Его сторонники собрались у здания ГБР, и, пока шел допрос, митинговали. Там же находились противники Порошенко. Они, в свою очередь, сопровождали появление политика криками "Вон!", передает "Царьград.ТВ".

Петру Порошенко назначили допрос на 25 июля. Однако украинский политик пришел в ГБР на день раньше и пытался уговорить следователей провести процедуру 24-го, ссылаясь на сильную занятость. Дознаватели не прониклись его положением и отправили восвояси, попросив явиться в положенный срок.

Бывшего лидера Незалежной допрашивали по делу о продаже завода "Кузница на Рыбальском". Предполагается, что Петр Порошенко причастен к отмыванию денег и неуплате налогов. Следователи считают, что он в ходе сделки легализовал 300 миллионов долларов через офшорные компании, сообщает РИА Новости.