Озлобленный неудачник Порошенко нанес удар в спину Зеленскому

Порошенко намерен дискредитировать партию Зеленского,
победившую на парламентских выборах, и добиться досрочного голосования. Об этом
сообщает "Коммерсант" со ссылкой на анонимный источник, близкий к
окружению экс-президента.
"Надо расшатывать ситуацию. Иначе эта команда, получившая небывалую прежде полноту власти, все подомнет под себя и выдоит страну досуха", – приводит издание слова анонимного собеседника.
Сам Порошенко заявлял, что из прошедших в новый состав парламента политических сил самой близкой для него является партия музыканта Святослава Вакарчука "Голос". По идеологическим соображениям политики, действительно, похожи: оба стоят на радикальных позициях по отношению к России.
Вакарчук в свое время предлагал законодательно запретить любые переговоры с Москвой. Порошенко, известный своей агрессивной риторикой в адрес восточного соседа, инициативу главы "Голоса" оценил.
"Предлагаю немедленно обуздать эмоции избирательной кампании и объединиться, прежде всего, на европейской и евроатлантической платформе", – заявил бывший президент.
На прошедших в воскресенье выборах в Верховную раду Украины партия Порошенко "Европейская солидарность" показала неубедительный результат: ее поддержали чуть больше 8% избирателей. Вакарчук заручился поддержкой 5,86% голосовавших, кое-как преодолев минимальный порог в 5%. По мнению экспертов, это свидетельствует об усталости украинцев от агрессивной и националистической риторики.
Абсолютным лидером стала пропрезидентская партия "Слуга народа". Сторонники Владимира Зеленского набрали более 43% голосов и смогут сформировать большинство в обновленной Раде.
Порошенко еще сохраняет контроль над органами местного самоуправления в некоторых регионах, где его сторонники занимают ряд должностей. Но бывший президент вскоре может лишиться и этого актива. По словам Зеленского, местные выборы могут пройти в следующем году, а при определенным обстоятельствах – уже в 2019-м.
Популярные темы форума
Бога нет , а Гундяев есть
Сын мой все равно женился на старухе
Как назвать дочь? Вика или Лиза?
Великая сила Любовь!
Муж стал импотентом
Я хороший будущий муж
Как перестать жрать
Как найти правильного спутника жизни?
Почему завистники-извращенцы ищут слабость?
Обманываю его
КОРОЛЬ МАЛАЗИИ РАЗВЁЛСЯ С РУССКОЙ КРАСАВИЦЕЙ МОСКВЫ
Найти мужа на сайте знакомств
У бога есть враги?
Как отговорить дочь от замужества?
Толстые ноги
Внешность ухудшается после родов
Висит кожа после похудения
девственник в 27
Моя подружка стала любовницей шефа.
Шлифану пилотку
Повышенное давление
Он меня не хочет
Хочу завести лысого кота
Сводная сестра
Ирина Шейк! Россия с тобой!
КАК Я БОЮСЬ ОТСТАЛОСТИ,А ВДРУГ МЫ СТАНЕМ ТАКИЕ ЖЕ ОТСТАЛЫЕ КАК УКРАИНА ИЛИ ГРУЗИЯ
Престижные мужчины или солидные
Совместимость Льва и Близнеца
В душе твоей царит обиды тьма? В ответ меня обидеть хочешь тоже? Так набери ты полный рот дер@ма Ну а потом возьми и плюнь мне в рожу
Заголовок темы-опрос