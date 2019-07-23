Озлобленный неудачник Порошенко нанес удар в спину Зеленскому

Бывший президент Украины Петр Порошенко после сокрушительного поражения на выборах в Раду намерен максимально осложнить жизнь нынешнему главе государства Владимиру Зеленскому. В парламенте и регионах готовятся массовые протесты против действующей власти.



Порошенко намерен дискредитировать партию Зеленского, победившую на парламентских выборах, и добиться досрочного голосования. Об этом сообщает "Коммерсант" со ссылкой на анонимный источник, близкий к окружению экс-президента.



"Надо расшатывать ситуацию. Иначе эта команда, получившая небывалую прежде полноту власти, все подомнет под себя и выдоит страну досуха", – приводит издание слова анонимного собеседника.

Сам Порошенко заявлял, что из прошедших в новый состав парламента политических сил самой близкой для него является партия музыканта Святослава Вакарчука "Голос". По идеологическим соображениям политики, действительно, похожи: оба стоят на радикальных позициях по отношению к России.

Вакарчук в свое время предлагал законодательно запретить любые переговоры с Москвой. Порошенко, известный своей агрессивной риторикой в адрес восточного соседа, инициативу главы "Голоса" оценил.

"Предлагаю немедленно обуздать эмоции избирательной кампании и объединиться, прежде всего, на европейской и евроатлантической платформе", – заявил бывший президент.

На прошедших в воскресенье выборах в Верховную раду Украины партия Порошенко "Европейская солидарность" показала неубедительный результат: ее поддержали чуть больше 8% избирателей. Вакарчук заручился поддержкой 5,86% голосовавших, кое-как преодолев минимальный порог в 5%. По мнению экспертов, это свидетельствует об усталости украинцев от агрессивной и националистической риторики.

Абсолютным лидером стала пропрезидентская партия "Слуга народа". Сторонники Владимира Зеленского набрали более 43% голосов и смогут сформировать большинство в обновленной Раде.

Порошенко еще сохраняет контроль над органами местного самоуправления в некоторых регионах, где его сторонники занимают ряд должностей. Но бывший президент вскоре может лишиться и этого актива. По словам Зеленского, местные выборы могут пройти в следующем году, а при определенным обстоятельствах – уже в 2019-м.