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Политика

Отправленного в СИЗО Порошенко жестко унизили

Петр Порошенко. Фото: Global Look Press
Ряд экспертов говорят о скором заключении под стражу бывшего президента Украины Петра Порошенко как об уже решенном вопросе. Против политика и его окружения возбуждено 11 уголовных дел, а в Государственном бюро расследований ему пришлось пережить досадное унижение. 
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На допрос к следователям бывший глава государства должен прийти 25 июля. Однако накануне неожиданно для всех Порошенко, до того момента бегавший от правоохранительных органов, сам пришел на допрос.

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Петр Алексеевич Порошенко

Петр Алексеевич Порошенко Бывший президент Украины

"Экс-президент обратился с просьбой в связи с долгосрочным отпуском провести его допрос сегодня, а не 25 июля, как это определено следователем", – приводит издание "ПолитНавигатор" слова директора Государственного бюро расследований Романа Трубы.

Но в ведомстве Порошенко дали от ворот поворот. Слушать показания политика в ГБР отказались.

Бывшего президента призвали относиться с уважением к работе следователей и явиться на допрос 25 июля. К тому же адвокаты экс-лидера Незалежной могли связаться со следователем и согласовать дату допроса, идти напрямую к руководству ГБР для этого не нужно.

Между тем в возглавляемой Порошенко партии "Европейская солидарность" о допросе 25 июля ничего не слышали. В окружении бывшего президента явно оскорбились действиями следователей. В ведомстве оказались не готовы к общению, пожаловались сторонники экс-лидера Незалежной.

Против Порошенко и его окружения возбуждено 11 уголовных дел. Бывший замглавы администрации Виктора Януковича Андрей Портнов ранее заявлял, что бывшего президента отправят в следственный изолятор уже в июле.

Политика подозревают в государственной измене, коррупции, узурпации судебной власти. Неубедительный результат на прошедших в минувшее воскресенье парламентских выборах ослабил и без того шаткое положение бывшего президента. Не исключено, что против Порошенко возбудят новые уголовные дела. 

Автор: 25 июля 2019, 06:35
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