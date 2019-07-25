Отправленного в СИЗО Порошенко жестко унизили

На допрос к следователям бывший глава государства должен
прийти 25 июля. Однако накануне неожиданно для всех Порошенко, до того момента
бегавший от правоохранительных органов, сам пришел на допрос.
"Экс-президент обратился с просьбой в связи с долгосрочным отпуском провести его допрос сегодня, а не 25 июля, как это определено следователем", – приводит издание "ПолитНавигатор" слова директора Государственного бюро расследований Романа Трубы.
Но в ведомстве Порошенко дали от ворот поворот. Слушать показания политика в ГБР отказались.
Бывшего президента призвали относиться с уважением к работе следователей и явиться на допрос 25 июля. К тому же адвокаты экс-лидера Незалежной могли связаться со следователем и согласовать дату допроса, идти напрямую к руководству ГБР для этого не нужно.
Между тем в возглавляемой Порошенко партии "Европейская солидарность" о допросе 25 июля ничего не слышали. В окружении бывшего президента явно оскорбились действиями следователей. В ведомстве оказались не готовы к общению, пожаловались сторонники экс-лидера Незалежной.
Порошенко купил оружейный завод «Ленинская кузня» за копейки – вот так проходила приватизация!— Nikolay Azarov (@AzarovNikolay_) July 17, 2019
За эти годы он в него ничего не вложил.
А теперь продал за $300 млн., перед этим выведя недвижимость из под его управления общей площадью 6 тыс. м2.
Теперь он снова рвется к власти. pic.twitter.com/6LUfhfLAyp
Против Порошенко и его окружения возбуждено 11 уголовных дел. Бывший замглавы администрации Виктора Януковича Андрей Портнов ранее заявлял, что бывшего президента отправят в следственный изолятор уже в июле.
Политика подозревают в государственной измене, коррупции, узурпации судебной власти. Неубедительный результат на прошедших в минувшее воскресенье парламентских выборах ослабил и без того шаткое положение бывшего президента. Не исключено, что против Порошенко возбудят новые уголовные дела.
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