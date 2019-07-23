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Политика

"Народ устал": агрессивный Порошенко опозорился на весь мир

Петр Порошенко. Фото: www.globallookpress.com
Европейские политики без особых восторгов, а подчас и с откровенным пренебрежением смотрят на фигуру бывшего президента Украины Петра Порошенко. Очередным доказательством подобного подхода послужил комментарий члена итальянской партии "Лига" Джианматтео Феррари по поводу результатов его политической силы "Европейская солидарность" на досрочных выборах в Верховную раду.
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Число голосов, которое украинцы согласились отдать за "Европейскую солидарность" во время формирования нового состава парламента многие эксперты назвали настоящим провалом. Ну а для лица партии Петра Порошенко это стало вторым подряд крупным публичным позором. В первый раз он полностью утратил образ любимого народом президента, когда с треском проиграл на выборах бывшему шоумену.

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Петр Алексеевич Порошенко

Петр Алексеевич Порошенко Бывший президент Украины

Все беды бывшего украинского лидера, уверены эксперты, связаны с его агрессивной политикойю"Очередное поражение Порошенко и его партии показывает, что украинский народ устал от бессмысленной политики, подразумевающей, что "брат идет против брата", я имею в виду абсурдную войну в Донбассе, ставшую результатом переворота на майдане в 2014 году", – цитирует РИА Новости Джианматтео Феррари.

Он добавил, что благодаря одному своему географическому положению у Украины было небывалое преимущество и потенциал для того, чтобы стать своего рода "мостом мира, диалога и торговли" между Россией и Европейским союзом. Однако Петр Порошенко решил объявить Москву врагом Киева и, в итоге, рассорился почти со всеми европейскими столицами.

"Надеюсь, новый президент будет более рассудительным", – подчеркнул итальянский политик.

Напомним, 21 июля на Украине состоялись внеочередные выборы в Верховную раду. Впервые за всю историю страны одна партия – политическая сила президента Владимира Зеленского "Слуга народа" – получила достаточно голосов избирателей для того, чтобы в одиночку формировать правящую коалицию.

"Европейская солидарность" Петра Порошенко оказалась лишь на четвертом месте, уступив не только "Слуге народа", но и "Оппозиционной платформе – За жизнь" Юрия Бойко и "Батькивщине" Юлии Тимошенко. Впрочем, некоторые эксперты опасаются, что даже при таких условиях Владимир Зеленский не станет проводить более миролюбивую и взвешенную политику.

Автор: 23 июля 2019, 20:17
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Поседел и потолстел: "забота" об Украине убивает Порошенко

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