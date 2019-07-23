"Народ устал": агрессивный Порошенко опозорился на весь мир

Число голосов, которое украинцы согласились отдать за "Европейскую солидарность" во время формирования нового состава парламента многие эксперты назвали настоящим провалом. Ну а для лица партии Петра Порошенко это стало вторым подряд крупным публичным позором. В первый раз он полностью утратил образ любимого народом президента, когда с треском проиграл на выборах бывшему шоумену.
Все беды бывшего украинского лидера, уверены эксперты, связаны с его агрессивной политикойю"Очередное поражение Порошенко и его партии показывает, что украинский народ устал от бессмысленной политики, подразумевающей, что "брат идет против брата", я имею в виду абсурдную войну в Донбассе, ставшую результатом переворота на майдане в 2014 году", – цитирует РИА Новости Джианматтео Феррари.
Он добавил, что благодаря одному своему географическому положению у Украины было небывалое преимущество и потенциал для того, чтобы стать своего рода "мостом мира, диалога и торговли" между Россией и Европейским союзом. Однако Петр Порошенко решил объявить Москву врагом Киева и, в итоге, рассорился почти со всеми европейскими столицами.
"Надеюсь, новый президент будет более рассудительным", – подчеркнул итальянский политик.
Напомним, 21 июля на Украине состоялись внеочередные выборы в Верховную раду. Впервые за всю историю страны одна партия – политическая сила президента Владимира Зеленского "Слуга народа" – получила достаточно голосов избирателей для того, чтобы в одиночку формировать правящую коалицию.
"Европейская солидарность" Петра Порошенко оказалась лишь на четвертом месте, уступив не только "Слуге народа", но и "Оппозиционной платформе – За жизнь" Юрия Бойко и "Батькивщине" Юлии Тимошенко. Впрочем, некоторые эксперты опасаются, что даже при таких условиях Владимир Зеленский не станет проводить более миролюбивую и взвешенную политику.
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