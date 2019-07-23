"Народ устал": агрессивный Порошенко опозорился на весь мир

Европейские политики без особых восторгов, а подчас и с откровенным пренебрежением смотрят на фигуру бывшего президента Украины Петра Порошенко. Очередным доказательством подобного подхода послужил комментарий члена итальянской партии "Лига" Джианматтео Феррари по поводу результатов его политической силы "Европейская солидарность" на досрочных выборах в Верховную раду.



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