Отказались подчиниться: в Киеве подавили бунт против Зеленского

Противостояние президента Украины Владимира Зеленского с мэром Киева Виталием Кличко и поддержавшими его депутатами Верховной рады завершилось. В администрации главы государства заявили о снятии бывшего боксера с должности градоначальника.



В публичное противостояние с президентом мэр Киева вступил в середине июля. Тогда пошли слухи, что Зеленский планирует снять Кличко с должности и поставить вместо него директора телеканала "1+1" Александра Ткаченко, связанного с олигархом Игорем Коломойским.



Бывший боксер высказался резко против инициативы главы государства и предложил ему альтернативный вариант. Демарш Кличко журналисты назвали бунтом. "Кличко поднимает бунт против Зеленского", – написало издание "ПолитНавигатор".

Зеленского строптивость киевского градоначальника не смутила. Как передает "Интерфакс-Украина", администрация президента попросила правительство внести представление об освобождении Кличко от должности.

Помимо этого, градоначальника вызвали на допрос 26 июля по делу о земельных махинациях, сообщает издание "Страна.ua". Кличко отреагировал на своей странице в Facebook. Дело против него он назвал "абсолютной раздутой чушью" и заявил, что всегда действовал в соответствии с законом.

"Это "дело" лопнет как мыльный пузырь. И инспирировано оно только ради медиаэффекта", – уверен политик.

Решение Зеленского Кличко назвал "возвращением методов Януковича" и посягательством на местное самоуправление в Киеве. Политик предлагал президенту альтернативный вариант в виде досрочных выборов.

Градоначальника поддержал ряд депутатов Верховной рады. Но Зеленского идея Кличко, видимо, не впечатлила.





Виталий Кличко был избран мэром украинской столицы в 2014 году после государственного переворота. Он выдвигался от партии "Украинский демократический альянс за реформы" (УДАР). На посту градоначальника политик "прославился" множеством комичных и нелепых заявлений, позже ставших крылатыми выражениями.