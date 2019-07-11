Зеленский потребовал разобраться с отправленным в тюрьму Порошенко
Бывшее руководство Украины необходимо подвергнуть люстрации,
заявил Зеленский в своем обращении, опубликованном в Facebook. Речь идет в том
числе об экс-президенте Петре Порошенко.
"Нас обвиняют, что мы хотим отменить люстрацию. Чтобы все поняли, что мы не собираемся отменять люстрацию – мы предлагаем ее усилить", — ответил Зеленский критикам.
Возмущение украинского лидера вызвали чиновники на местах. После общения с ними Зеленский признался, что ему "не хватает цензурных слов". "Они все одной масти. Им всем фиолетово!" – сокрушается глава государства.
Президент напомнил о многочисленных прогулах, коррупции, а также хамстве и неуважении представителей власти к гражданам. Таких "слуг народа" Зеленский призвал одеть в бронежилеты и отправить на передовую в Донбасс. "Навсегда лишить их всех возможности управлять государством", – возмутился лидер Незалежной.
Владимир Зеленский заявил, что нужно люстрировать высшее украинское руководство, которое находилось у власти с 2014 года. Речь идет в том числе об экс-президенте, депутатах, министрах и других чиновниках pic.twitter.com/iudHRnoo7Z— Муха Хиллари (@MuhaHillary) 11 июля 2019 г.
Будущее Петра Порошенко на фоне затеянной Зеленским чистки выглядит туманно. На Украине то и дело звучат призывы отправить бывшего президента за решетку. При нем была развязана война в Донбассе, унесшая более 13 тысяч жизней, напомнил экс-депутат Верховной рады Алексей Журавко.
"Этот человек и его партия "Европейская солидарность" не должны попасть в парламент Украины! Его место – в тюремном карцере! Притом – пожизненно", – уверен политик.
Поговаривают, что арест Порошенко – вопрос решенный. Якобы в следственный изолятор экс-президента могут отправить уже в июле. Этого добивается бывший замглавы администрации Виктора Януковича, юрист Андрей Портнов.
По его ходатайствам против Порошенко возбуждено пять уголовных дел. Бывшего президента обвиняют в государственной измене, коррупции, узурпации судебной власти. Портнов уверяет: компромата хватит еще на десятки дел.
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