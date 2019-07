Министр финансов Великобритании объявил об отставке из-за Бориса Джонсона

Министр финансов Великобритании Филип Хаммонд принял решение покинуть пост. Глава ведомства уже направил письмо с просьбой об отставке Терезе Мэй. Об этом сообщает телеканал "360" со ссылкой на Twitter политика.

В минувшее воскресенье, 21 июля, британский политик сообщил, что собирается покинуть пост в случае, если Борис Джонсон станет премьер-министром Великобритании. Филип Хаммонд не одобряет его решение провести Brexit без соглашения Евросоюза, передает ТАСС.

"Я считаю, что ваш преемник должен быть свободен в выборе министра финансов, который полностью будет согласен с его политическим курсом", – обратился политик к Терезе Мэй.

Накануне СМИ написали о том, что пост премьер-министра займет британец Борис Джонсон. За его кандидатуру отдали голос 92 153 члена Консервативной партии.

I have just handed in my resignation to @theresa_may. It has been a privilege to serve as her Chancellor of the Exchequer for the last three years. pic.twitter.com/pcCkvKhQxj