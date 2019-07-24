Министр финансов Великобритании объявил об отставке из-за Бориса Джонсона

Министр финансов Великобритании Филип Хаммонд принял решение покинуть пост. Глава ведомства уже направил письмо с просьбой об отставке Терезе Мэй. Об этом сообщает телеканал "360" со ссылкой на Twitter политика.
В минувшее воскресенье, 21 июля, британский политик сообщил, что собирается покинуть пост в случае, если Борис Джонсон станет премьер-министром Великобритании. Филип Хаммонд не одобряет его решение провести Brexit без соглашения Евросоюза, передает ТАСС.
"Я считаю, что ваш преемник должен быть свободен в выборе министра финансов, который полностью будет согласен с его политическим курсом", – обратился политик к Терезе Мэй.
Накануне СМИ написали о том, что пост премьер-министра займет британец Борис Джонсон. За его кандидатуру отдали голос 92 153 члена Консервативной партии.
I have just handed in my resignation to @theresa_may. It has been a privilege to serve as her Chancellor of the Exchequer for the last three years. pic.twitter.com/pcCkvKhQxj— Philip Hammond (@PhilipHammondUK) 24 июля 2019 г.
Популярные темы форума
Бога нет , а Гундяев есть
Сын мой все равно женился на старухе
Великая сила Любовь!
Я хороший будущий муж
Муж стал импотентом
Как найти правильного спутника жизни?
Шлифану пилотку
Телепередача"Модный приговор"полный отстой!.
Толстые ноги
Почему в России ,как детский лагерь,так проишедствие???
Как Пугачева так похудела?
Ругаюсь с матерью всю жизнь,что делать ?
Он меня не хочет
Моя подружка стала любовницей шефа.
Хочу завести лысого кота
Повышенное давление
Кому на Руси жить хорошо?
Что такое чистая любовь?
Почему изменяем своим супругам?..
Забрал подаренную машину
Совместимость Льва и Близнеца
Сестра со своим семейством хочет пожить у меня
Престижные мужчины или солидные
Не говорит что любит
Отношения с двумя сестрами
Установила пароль на телефоне
Мне 35 и у меня не было секса
Секс раз в день но мне мало
Токсикоз
Спалила его измену