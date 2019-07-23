Осмелевшему Зеленскому предсказали печальную участь

Максимум через год рейтинг президента начнет падать, уверен
замглавы Украинского института анализа и менеджмента Кирилл Молчанов.
"Если доверие обвалится в два раза, монобольшинство превратится в
болото", – цитирует эксперта "Московский комсомолец".
По его словам, избранных в Верховную раду 250 депутатов от "Слуги народа" пока объединяет только фигура Зеленского, при этом у большинства из новоиспеченных парламентариев нет политического опыта. Чем ниже будет падать рейтинг президента, тем сильнее будет зреть оппозиция в партии, полагает Молчанов.
"Так уже было в БПП (Блок Петра Порошенко. – Прим. ред.), когда против Порошенко выступили Сергей Лещенко и Мустафа Найем, в "Слуге народа" таких будут десятки", – уверен эксперт.
На прошедших в воскресенье парламентских выборах партия Зеленского получила более 43% голосов. Ее ближайший преследователь – условно пророссийская "Оппозиционная платформа – За жизнь" – заручилась поддержкой чуть более 13% избирателей.
"Посадки" коррупционеров начнутся после формирования нового Кабмина и назначения нового генпрокурора, - Зеленский pic.twitter.com/RMDlAhqmDW— UA and EU���������������� (@v_manyatko) July 21, 2019
Главным неудачником прошедших выборов стал бывший президент Петр Порошенко. Его партия "Европейская солидарность" довольствовалась 8% голосов украинцев. И это притом что на апрельских выборах главы государства политика поддержали 25% избирателей.
Но сдаваться Порошенко не намерен. СМИ со ссылкой на источники в окружении бывшего лидера сообщают, что он намерен дискредитировать партию Зеленского и играть на протестных настроениях.
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