На Зеленского набросился гей с вилами

Лидер Радикальной партии Олег Ляшко раскритиковал президента Украины Владимира Зеленского и украинских избирателей за итоги досрочных выборов в Верховную раду. Бывший депутат назвал своего оппонента пародией на диктатора.

Для лидера Радикальной партии Олега Ляшко досрочные выборы в Верховную раду обернулись настоящим разочарованием. Возглавляемая им партия не смогла попасть в новый состав украинского парламента, а значит, он больше не может называться депутатом. Лишившись этого звания, политик остался лишь с образом агрессивного радикала с вилами в руках. К тому же, как шепчутся его недоброжелатели, нетрадиционной сексуальной ориентации. Да и сам он никогда этого факта из своей биографии не скрывал.

Как бы то ни было, Олег Ляшко выразил все свое возмущение сложившейся ситуацией в своем Twitter. Под раздачу попал как президент Украины Владимир Зеленский, так и простые избиратели. "Народ мой, что ты наделал?! Самые позорные выборы украинского парламента! Пародия на диктатора получила всю власть, но и за это ответит очень скоро", – поделился он с пользователями Сети своими эмоциями.

Политик намекнул, что Владимиру Зеленскому не стоит расслабляться, так как он не собирается прекращать своей борьбы с президентом. "Я и наша команда – в оппозиции к Зеленскому… Мы никуда не уходим и не прекращаем борьбу за Украину", – подчеркнул он.

Народе мій, що ти наробив?! Найганебніші вибори українського парламенту! Пародія на диктатора отримала усю владу, але і за все відповість дуже скоро. Я і наша команда - в опозиції до Зеленського і його всевладдя! Ми нікуди не йдемо і не припиняємо боротьбу за Україну. Долучайтеся — Олег Ляшко (@OVLiashko) July 24, 2019

Напомним, Олег Ляшко известен на Украине не только тем, что во время предвыборной агитации тряс своими вилами, а на заре карьеры признавался в нетрадиционной сексуальной ориентации. Также политика запомнили за то, что однажды он начал есть украинский чернозем, стоя на трибуне в Верховной раде. Теперь попасть в здание Верховной рады Ляшко сможет только в качестве гостя, поэтому устраивать там ставшие уже привычными представления придется кому-то другому.