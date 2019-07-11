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Политика

В Киеве начался бунт против Зеленского

Владимир Зеленский. Фото: www.globallookpress.com
Мэр Киева Виталий Кличко вступил в публичное противостояние с президентом Украины Владимиром Зеленским. Журналисты сообщают о начале бунта в украинской столице. 
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Причиной стали слухи о намерении Зеленского сменить главу Киева. Вместо Кличко украинский лидер намерен поставить директора телеканала "1+1" Александра Ткаченко, связанного с олигархом Игорем Коломойским.

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Владимир Александрович Зеленский

Владимир Александрович Зеленский Актер, политик

Ситуацию прокомментировал сам Кличко. Он встретился с Зеленским и подтвердил, что президент намерен снять его с должности. "Лишение избранного мэра исполнительных полномочий – это возвращение методов Януковича. И лишение Киева самоуправления", – возмутился бывший боксер.

Глава украинской столицы объявил о несогласии с Зеленским и предложил альтернативный вариант: вместо назначения Ткаченко – всеобщие досрочные выборы мэра Киева. Демарш Кличко поддержали в Верховной раде. В парламенте президента обвинили в "изнасиловании Конституции".

"Фактически, отменить выборы мэра, назначив на Киев какого-то очередного дружбана. Вот так выглядит народовластие от Зеленского", – возмутился член фракции "Народный фронт" Сергей Высоцкий.

Выступление Кличко уже успели окрестить "бунтом" против главы государства. "Кличко поднимает бунт против Зеленского", – пишет издание "ПолитНавигатор".

Если Кличко решит идти на обострение, то не исключено, что он попытается заручиться поддержкой оппонентов Зеленского. За менее чем два месяца президентства бывший юморист нажил себе немало противников.

Среди них – бывшие участники так называемой антитеррористической операции в Донбассе. Их недовольство президентом вызвала отмена военного парада в честь Дня независимости 24 августа. Участники боевых действий ответили Зеленскому в крайне резких тонах.

Одни назвали его "чуваком в мятой рубашке", другие предположили, что президент отменил военный парад, потому что "чувствует свою ущербность". Зеленскому напомнили, что к армии он не имеет никакого отношения.

Автор: Федор Лопырев11 июля 2019, 22:01
ФОТОРЕПОРТАЖ

Сексуальный Зеленский возбудил украинцев

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ИЛИ ВОЙДИТЕ ЧЕРЕЗ СОЦСЕТЬ

джигасосок в жопу!
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А в Хремле начался пердеж велий
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