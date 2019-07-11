В Киеве начался бунт против Зеленского
Причиной стали слухи о намерении Зеленского сменить главу
Киева. Вместо Кличко украинский лидер намерен поставить директора телеканала
"1+1" Александра Ткаченко, связанного с олигархом Игорем Коломойским.
Ситуацию прокомментировал сам Кличко. Он встретился с Зеленским и подтвердил, что президент намерен снять его с должности. "Лишение избранного мэра исполнительных полномочий – это возвращение методов Януковича. И лишение Киева самоуправления", – возмутился бывший боксер.
Глава украинской столицы объявил о несогласии с Зеленским и предложил альтернативный вариант: вместо назначения Ткаченко – всеобщие досрочные выборы мэра Киева. Демарш Кличко поддержали в Верховной раде. В парламенте президента обвинили в "изнасиловании Конституции".
"Фактически, отменить выборы мэра, назначив на Киев какого-то очередного дружбана. Вот так выглядит народовластие от Зеленского", – возмутился член фракции "Народный фронт" Сергей Высоцкий.
Выступление Кличко уже успели окрестить "бунтом" против главы государства. "Кличко поднимает бунт против Зеленского", – пишет издание "ПолитНавигатор".
Если Кличко решит идти на обострение, то не исключено, что он попытается заручиться поддержкой оппонентов Зеленского. За менее чем два месяца президентства бывший юморист нажил себе немало противников.
Среди них – бывшие участники так называемой антитеррористической операции в Донбассе. Их недовольство президентом вызвала отмена военного парада в честь Дня независимости 24 августа. Участники боевых действий ответили Зеленскому в крайне резких тонах.
Одни назвали его "чуваком в мятой рубашке", другие предположили, что президент отменил военный парад, потому что "чувствует свою ущербность". Зеленскому напомнили, что к армии он не имеет никакого отношения.
Симона предстала в неожиданном образе
Жена пошла против воли певца
Пианистка поделилась с поклонниками в соцсети снимками с отдыха
Балетмейстер высказался о скандальном инциденте в эфире грузинского телевидения
Популярные темы форума
Президент скащал,что камеры на дорогах ставят не доя того,что-бы зайцев якобы ловить,и шрафы выписывать
Почему так ненавидят русских в Грузии
Обмен старой жены на новую
Не могут даже лучшие умы, Понять, что для Христа или для Будды, Опаснее неверие Фомы, Чем подлое предательство Иуды
Я не могу продолжать жить после смерти собаки
Отец напивается и поднимает руку
А нам астролог сказала всю правду!
Зеленский и неадекватен или умело притворяется?
Больно заниматься сексом
13 лет не слушается совсем
Хочу забеременеть в тайне от него
Самолёт не доверяю,только поезд.
Ляйсан Утяшева стала блондинкой
Зеленский реальный идиот или умело притворяется?
Жена алкоголичка
Как?
Очень навязчивый
Ищу женщину онанистку
Как назвать собаку?
Должна платить за его долги
Макдональдс
Как убрать дряблость с ног
Страпон
От сигарет толстеют?
Принцесса Диана
Краско уходит в монастырь?
Нельзя всем дать все, потому что всех много, а всего мало.
я люблю сексуальных
Бывший муж теперь мой начальник
Обязательно ли играть свадьбу?